Rožnovské Valašské muzeum v přírodě dokončilo rekonstrukci Hodslavské stodoly

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku dnes otevřelo zrekonstruovanou Hodslavskou stodolu. Hotová je také první část přístupového chodníku Stužka, který zjednoduší přístup od pokladen do areálu Valašské dědiny a vznikajícího areálu Kolibiska. ČTK to dnes sdělila mluvčí muzea Pavlína Polášková.
Hodslavská stodola je kopií původní roubené stodoly z Hodslavic, jejíž originál pocházel z přelomu 18. a 19. století. Stodola je v muzeu od 70. let minulého století, sloužila jako vstupní objekt do tehdy vznikající Valašské dědiny. Od svého vzniku nebyla dosud zásadně přestavována. Při opravě za 12,7 milionu korun se nově uspořádal vnitřní prostor. "Architektonické řešení vymezilo jednotlivé provozní zóny jako kuchyň, posezení a výstavní plochu. Součástí modernizace byla instalace nové kuchyňské technologie, která umožní efektivnější gastronomický provoz. Návštěvníci mohou využít nové vnitřní i venkovní posezení a prohlédnout si tematickou edukační výstavu umístěnou v apsidě," uvedla mluvčí.
Za deset milionů korun vznikla také první část přístupového chodníku Stužka. Chodník umožní lepší přístup lidem s omezenou schopností pohybu či rodičům s kočárky. Vede částečně po terénu, místy je železobetonová lávka s kovovým zábradlím a osvětlením.
"Jsem rád, že se z Hodslavské stodoly stává multifunkční dominanta, která nabídne návštěvníkům nejen stylovou restauraci s novou panelovou expozicí, ale také zázemí v blízkosti venkovního amfiteátru. Rekonstrukce Hodslavské stodoly i vybudování první etapy Stužky představují důležitý krok v rozvoji areálu Valašské dědiny a Kolibisek. Záměrem bylo spojit citlivé architektonické řešení s praktickými potřebami gastroprovozu," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
Rožnovský skanzen patří k nejnavštěvovanějším místům ve Zlínském kraji. Loni do něj zavítalo 286.507 lidí, o několik tisíc více než předloni. Muzeum loni slavilo sté výročí svého založení.