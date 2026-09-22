Rožnovské Valašské muzeum v přírodě přiblíží o víkendu tradiční podzimní práce

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku nabídne o víkendu program zaměřený na podzimní práce i tradiční pokrmy. V sobotu bude akce Podzim na poli a v chalupě. Pro děti je na pátek připraveno Podzimní putování s broučky, o víkendu budou v muzeu také mezinárodní tvůrčí dílny fujaristů, jejichž účastníci se v neděli představí na závěrečném koncertu. V pondělí 28. září program doplní pořad ke Dni seniorů, sdělila ČTK mluvčí muzea Pavlína Polášková.
Podzimní putování s broučky začne v pátek večer u hudebního altánu v městském parku. Dětský lampionový průvod symbolizující cestu Karafiátových Broučků se poté vydá do muzea. "Na děti čeká večerní program na několika stanovištích Dřevěného městečka. Připraveno je představení Kosí bratři, ve fojtství se budou číst pohádky. Program doplní taneční vystoupení žáků ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm, UV show Rebelky a zahraje dětská cimbálová muzika Desetník. Děti si budou moci vyzkoušet odvahu a projít s baterkou stezku Očka ve tmě," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
Areál Valašské dědiny v sobotu představí tradiční podzimní činnosti, jako bylo stříhání ovcí, řezání dřeva a strouhání šindele. Návštěvníci ochutnají tradiční jídla, uvidí ukázku tlačení zelí a vaření povidel. "Dobrou náladu navodí gajdoš Petr Sovják a hudecká muzika Radhošť," uvedl Ondruš.
Po celý den bude k vidění vyorávání brambor s koňmi. Nebude chybět pletení košíků a vázání metel, kovářské práce, mletí mouky i příprava dřeva na zimu. Hospodyně připraví tradiční pokrmy a k ochutnání budou bramborové placky s máslem a povidly nebo brambory na loupačku.