Rožnovský skanzen nabídne o podzimních prázdninách ukázky práce hamru

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku nabídne o podzimních prázdninách ukázky práce hamru v Mlýnské dolině. ČTK to dnes sdělila mluvčí muzea Pavlína Polášková. Hamry sloužily především ke zpracování železa a výrobě předmětů, které běžný venkovský kovář nedokázal zhotovit. Ukázky budou ve středu 28. října a v sobotu 31. října každou hodinu od 10:00 do 15:00.
"Sezonu v Mlýnské dolině letos uzavřeme mimořádnou ukázkou práce hamerních kladiv. Tento unikátní mechanismus poháněný vodní silou patří k nejzajímavějším technickým zařízením v našem muzeu. Návštěvníci tak budou mít poslední příležitost v letošní sezóně vidět celý areál v plném provozu," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
Hamr z Ostravice je rekonstrukcí stavby doložené ve druhé polovině 19. století. Jeho technické vybavení je však originální a pochází z Nemílkova na Klatovsku. "Hamr zvaný Tadeuš pohánějí tři vodní kola a jeho součástí jsou dvě mohutná železná kladiva," uvedla mluvčí.
Ukázky práce hamerních kladiv jsou součástí programu Podzimní prázdniny v muzeu, který bude od středy do neděle. "V Mlýnské dolině budou v těchto dnech v provozu také další technické stavby na vodní pohon – valcha, mlýn a pila. Ve Valašské dědině se návštěvníci mohou těšit na prohlídku vybraných objektů, například větrného mlýna nebo školy. V Dřevěném městečku budou připraveny ukázky tradičních řemesel a tvůrčí dílny pro děti i dospělé," uvedla mluvčí. O víkendu program doplní cimbálové muziky.
Muzeum bude o podzimních prázdninách otevřeno od 09:00 do 16:00.