Rožnovský skanzen nabídne o prázdninách ukázky řemesel i tvůrčí dílny

Ukázky tradičních řemesel, tvůrčí dílny, vaření v Billově domě i hudební doprovod nabídne o podzimních prázdninách Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Program pro rodiny s dětmi bude od 28. října do 1. listopadu, sdělila dnes ČTK mluvčí muzea Pavlína Polášková.
"Prázdninové dny jsou příležitostí prohlédnout si areály muzea v podzimních barvách a zároveň si vyzkoušet něco z tradičních řemesel a rukodělných činností. V Dřevěném městečku jsme připravili program pro děti i dospělé, přístupné budou také vybrané objekty ve Valašské dědině a Mlýnské dolině," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet linoryt, vyrobit podzimní hračku či věnec z proutí, zhotovit si náramek z ovčí vlny nebo malovat vlnou. "Připraveny budou také ukázky výroby provazů a březových metliček, drátování, výroby dřevěného nádobí a předení na kolovratu. V Billově domě se bude vařit falešná jitrnicová polévka," uvedla mluvčí.
Víkendový program doplní cimbálová muzika. V sobotu od 12:00 do 15:00 zahraje Cimbálová muzika Kateřiny Niklové, v neděli ve stejném čase Cimbálová muzika Jakuba Janíčka.
Rožnovský skanzen patří k nejnavštěvovanějším místům ve Zlínském kraji. Loni do něj zavítalo 286.507 lidí, o několik tisíc více než předloni. Muzeum loni slavilo 100. výročí svého založení.