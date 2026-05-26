Rožnovský skanzen představí v programu Slabikář řemesel tradiční řemesla

Autor: ČTK
  8:42aktualizováno  8:42
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku představí v programu Slabikář řemesel tradiční řemesla zábavnou formou. V sobotu 30. května zaplní areál Dřevěného městečka tvořivé dílny, ukázky tradičních technik a divadelní pohádky. Program nabídne dětem i dospělým například batikování textilu, výrobu loutek, ražbu do kůže, vyřezávání lupínkovou pilkou nebo tkaní na kolíkovém stávku, sdělila dnes ČTK mluvčí muzea Pavlína Polášková.

Chybět nebude ani pletení, háčkování, výroba provazů na provaznickém vozíku či malování perníčků. "Po celý den budou pro děti připravena stanoviště zaměřená na tradiční i tvořivé techniky. Letošní novinkou je výroba loutek, se kterými si děti mohou rovnou zahrát malé představení v kulisách připraveného divadélka. Nově si návštěvníci vyzkoušejí také skládání ornamentů z rozžehlené slámy," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.

Součástí programu budou i pohádková představení a dětský dvůr plný her. Návštěvníky čeká také výroba hraček a drobných předmětů ze dřeva a přírodních materiálů. "Vyrábět se budou loďky z kůry, chůdy na provázku nebo březové metličky, či papučářské proplétání, při němž si zájemci vyzkoušejí práci s plstěnými proužky," uvedla mluvčí.

Akce je určena rodinám s dětmi, školákům i návštěvníkům, kteří chtějí poznat tradiční řemesla hravou a zážitkovou formou. Děti do 15 let mají vstup do areálu Dřevěného městečka zdarma. V neděli se ve skanzenu uskuteční Kácení máje, ujme se ho soubor Jasénka ze Vsetína.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Adrenalin, auta i prevence. Záchranářská akce patří k tahákům festivalu Legendy 2026

Elegantní křivky, dlouhá kapota a charizma staré školy. Jaguar připomíná dobu,...

Tři dny plné burácejících motorů, výjimečných aut a zážitků pro malé i velké. Automobilová slavnost Legendy se od 29. do 31. května vrací na pražské Výstaviště v Holešovicích a letos ještě víc sází...

27. května 2026  21:03

ANO na Vysočině chce do senátních voleb v obvodu Pelhřimov poslat Michala Kozára

ilustrační snímek

Kandidátem do Senátu za hnutí ANO by měl na Pelhřimovsku být jindřichohradecký starosta Michal Kozár. V obvodu Žďár nad Sázavou hnutí svého kandidáta zatím...

27. května 2026  19:19,  aktualizováno  19:19

Příbram chce postavit nový sběrný dvůr, který by doplnil ten dosavadní

ilustrační snímek

Příbram chce postavit nový sběrný dvůr, který by doplnil nynější areál u čistírny odpadních vod. Nové zařízení by mělo vzniknout v osídlené oblasti, aby...

27. května 2026  18:38,  aktualizováno  18:38

Skandál, ovace i silná témata. Cannes ovládl gay příběh La bola negra a kontroverzní Fjord

Penélope Cruz v Cannes propagovala queer drama

Zlatou palmu letos získalo mrazivé rodinné drama Fjord režiséra Cristiana Mungia, které porotu zaujalo silným tématem střetu konzervativní výchovy a progresivní společnosti. Letošní Cannes ale...

27. května 2026  19:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie pátrala po 80leté ženě z Pardubic, seniorka je v pořádku

ilustrační snímek

Policie dnes několik hodin pátrala po 80leté ženě z Pardubic. Seniorka trpící demencí dopoledne odešla z bytu a neměla u sebe mobilní telefon. Byla nalezena a...

27. května 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Zlínský kraj ocenil lidové řemeslníky, tvoří kraslice, betlémy i kameninu

ilustrační snímek

Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje ocenilo hejtmanství další čtyři lidové řemeslníky. Ocenění získali Svatava Pavlicová z Prostřední Bečvy...

27. května 2026  17:20,  aktualizováno  17:20

Policisté pátrají po vězni, dnes odešel z pracoviště poblíž věznice v Jiřicích

ilustrační snímek

Policisté pátrají po vězni, který dnes odešel z pracoviště poblíž věznice Jiřice. Devětadvacetiletý Jakub Havlíček je odsouzený za majetkovou trestnou činnost,...

27. května 2026  17:08,  aktualizováno  17:08

Liberecké divadlo uvede známou Mozartovu operu Figarova svatba

LibereckĂ© divadlo uvede znĂˇmou Mozartovu operu Figarova svatba

Liberecké Šaldovo divadlo uvede operu Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1786, která je jedním z nejznámějších hudebních děl světa. Jen v...

27. května 2026  16:58,  aktualizováno  16:58

Liberecké divadlo uvede známou Mozartovu operu Figarova svatba

LibereckĂ© divadlo uvede znĂˇmou Mozartovu operu Figarova svatba

Liberecké Šaldovo divadlo uvede operu Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1786, která je jedním z nejznámějších hudebních děl světa. Jen v...

27. května 2026  16:58,  aktualizováno  16:58

Nové parkoviště u letiště v Karlových Varech začne sloužit koncem června

ilustrační snímek

Na Letišti Karlovy Vary (LKV) pokračuje stavba odstavného parkoviště pro 137 aut. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Martina Hurajčíka (ANO) jdou práce za 16...

27. května 2026  16:50,  aktualizováno  16:50

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Chci pryč ze světa, psal pohřešovaný teenager. Našli ho v nákupním centru

ilustrační snímek

Policisté v Praze pátrali po čtrnáctiletém mladíkovi kvůli obavě o jeho život. Rodině poslal přes telefon zprávy, že chce pryč ze světa. Hoch byl pohřešovaný od úterý, ve středu jej policisté našli v...

27. května 2026  11:22,  aktualizováno  18:29

Lákadly letošního armádního dne Bahna budou tanky Leopard a obrněné vozidlo CV90

ilustrační snímek

Bojové vozidlo pěchoty CV90 nebo tank Leopard 2A4 budou v sobotu 6. června patřit k hlavním lákadlům Dne pozemního vojska Armády ČR Bahna. V bývalém vojenském...

27. května 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.