Rožnovský skanzen představí v programu Slabikář řemesel tradiční řemesla

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku představí v programu Slabikář řemesel tradiční řemesla zábavnou formou. V sobotu 30. května zaplní areál Dřevěného městečka tvořivé dílny, ukázky tradičních technik a divadelní pohádky. Program nabídne dětem i dospělým například batikování textilu, výrobu loutek, ražbu do kůže, vyřezávání lupínkovou pilkou nebo tkaní na kolíkovém stávku, sdělila dnes ČTK mluvčí muzea Pavlína Polášková.
Chybět nebude ani pletení, háčkování, výroba provazů na provaznickém vozíku či malování perníčků. "Po celý den budou pro děti připravena stanoviště zaměřená na tradiční i tvořivé techniky. Letošní novinkou je výroba loutek, se kterými si děti mohou rovnou zahrát malé představení v kulisách připraveného divadélka. Nově si návštěvníci vyzkoušejí také skládání ornamentů z rozžehlené slámy," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
Součástí programu budou i pohádková představení a dětský dvůr plný her. Návštěvníky čeká také výroba hraček a drobných předmětů ze dřeva a přírodních materiálů. "Vyrábět se budou loďky z kůry, chůdy na provázku nebo březové metličky, či papučářské proplétání, při němž si zájemci vyzkoušejí práci s plstěnými proužky," uvedla mluvčí.
Akce je určena rodinám s dětmi, školákům i návštěvníkům, kteří chtějí poznat tradiční řemesla hravou a zážitkovou formou. Děti do 15 let mají vstup do areálu Dřevěného městečka zdarma. V neděli se ve skanzenu uskuteční Kácení máje, ujme se ho soubor Jasénka ze Vsetína.