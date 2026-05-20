Rožnovský skanzen přiblíží v programu Jaro na dědině tradiční život na Valašsku

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku přiblíží v sobotu v programu Jaro na dědině tradiční život na Valašsku. Představí tradiční řemesla, jarní hospodářské práce, umožní nahlédnout do kuchyní a ochutnat jarní pokrmy, sdělila ČTK mluvčí muzea Pavlína Polášková.
Jaro bylo na Valašsku obdobím intenzivní práce i nového začátku. "Po zimě bylo potřeba obnovit chod hospodářství, připravit půdu, pečovat o dobytek a věnovat se celé řadě činností, které tvořily každodenní život na venkově. Ve Valašské dědině budou připraveny ukázky tradičních činností, například strouhání šindele a splétání provazů, svazování březových metel a slaměných ošatek, pletení proutěných košů či výroba dřevěného nádobí," uvedla mluvčí. K vidění budou také kovářské práce, mlynářství, stříhání ovcí, zpracování vlny, bělení prádla, stloukání másla i bylinkářství. Děti si budou moci zahrát staré dětské hry.
"Program nás přenese do světa plného jarních prací, vůní, chutí i lidové zábavy. Letos představíme ukázku výroby včelího klátu, hudebních nástrojů a práci hrnčíře na hrnčířském kruhu. Návštěvníci uvidí tradiční řemesla a postupy, které byly po generace součástí života na valašském venkově. Ochutnají šrotové pagáče, čerstvě stloukané máslo, žinčici a další jarní pokrmy připravené podle tradičních receptů," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
Součástí programu bude také komentovaná prohlídka vznikajícího areálu Kolibiska. Navštívit ho bude možné od 10:30 do 11:30.
Rožnovský skanzen patří k nejnavštěvovanějším místům ve Zlínském kraji. Loni do něj zavítalo 286.507 lidí, o několik tisíc více než předloni. Muzeum loni slavilo 100. výročí svého založení.