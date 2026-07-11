Rožnovský skanzen připravil na léto program i novinky pro rodiny s dětmi

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku připravilo na letošní léto programy Pekařská sobota, Odpoledne se souborem Haná, Romská píseň či Anenská pouť. V srpnu bude muzeum pořádat Dny řemesel a setkání kovářů, Jánošíkov dukát nebo Starodávný jarmark. Muzeum v létě nabídne i další akce, například hraní a tvoření pro celou rodinu. ČTK to sdělila mluvčí muzea Pavlína Polášková.
"Letošní prázdninové aktivity jsme obohatili o několik novinek, které rozšíří nabídku pro rodiny s dětmi i během běžných prázdninových dnů. V novém tvořivém programu Jak bezová větvička ožila si děti vyzkouší výrobu jednoduchých loutek z bezových větviček a zahrají si s nimi malé divadelní představení," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
Program Se zvířátky dědinou zavede návštěvníky za domácími zvířaty, která mohou ve Valašské dědině poznat zblízka. "Ve vybraných červencových dnech nabídneme také komorní koncerty studentů odborných hudebních škol. V kostele sv. Anny zazní varhany a kytara," uvedl Ondruš.
Muzeum nabídne také program Jak se pracovitý Valach na kotárech bavil, který ukáže, co všechno uměli lidé z Beskyd využít k nejnutnějším potřebám i zábavě. Prázdninové tvoření a hraní nabídne tvorbu jednoduchých hraček, nebude chybět vyprávění bájí a pověstí, Léto na hájovně nebo program Kouzelné bytosti z valašských pohádek. V příběhové hře O pacholku Divínovi budou návštěvníci skládat příběh pomocí vyluštěných šifer a rébusů ukrytých v areálu Dřevěného městečka.
Rožnovský skanzen patří k nejnavštěvovanějším místům ve Zlínském kraji. Loni do něj zavítalo 286.507 lidí. Muzeum loni slavilo sté výročí svého založení.