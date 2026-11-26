Zlínská pobočka brněnského krajského soudu dnes skončila dokazování v případu květnového pobodání muže na oslavě v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Závěrečné řeči a rozsudek plánuje na 11. ledna příštího roku. Obžalovanému čtyřiapadesátiletému Petru Ruslerovi hrozí za pokus o vraždu deset až 18 let vězení. Člen motorkářského klubu Hells Angels podle žalobce po konfliktu pobodal nožem nyní devětatřicetiletého muže, který utrpěl těžké zranění, s nímž skončil v nemocnici. Dodnes je v pracovní neschopnosti. Rusler tvrdí, že je nevinný.
Soud si dnes předvolal několik svědků, mezi nimi znalce z odvětví soudního lékařství Martina Dobiáše. Poškozený podle něj vinou bodnořezných ran a řezné rány utrpěl poškození jater, plíce, tepny v hrudníku a krku, což se projevilo výrazným krvácením. Způsobená zranění označil znalec za těžká a bezprostředně ohrožující život. "Pokud by komplex poranění nebyl řešen lékařsky, tak by došlo k úmrtí pacienta," řekl Dobiáš.
Útok byl podle něj veden nejméně středně velkou silou. "Musel to být nástroj s břitem," řekl znalec k předmětu, který zranění způsobil. K trvalým zdravotním následkům u pobodaného muže se nemohl vyjádřit, je podle něj zapotřebí alespoň roční odstup od doby způsobení zranění.
Do konfliktu s mužem se Rusler dostal 16. května večer v areálu venkovního koupaliště při oslavě, které se účastnily desítky lidí. Podle obžalovaného byl iniciátorem konfliktu později zraněný muž, ten naopak za agresora označil Ruslera.
U soudu dnes svědčilo několik hostů oslavy. Z jejich výpovědí vyplynulo, že měl Rusler s mužem dvě potyčky. Že by při šarvátkách někdo použil nůž, nikdo ze svědků neviděl. Po příjezdu policistů však někteří spatřili, že jim Rusler nůž odevzdával. Obžalovaný však už dříve odmítl, že by ho použil. Zatímco pobodaný muž byl podle svědků bezproblémový, o obžalovaném někteří tvrdili, že má pověst konfliktního člověka.
Jeden ze svědků si poté, co pomáhal zraněného muže ošetřit, k Ruslerovi přisedl. Ještě předtím prý od někoho z účastníků oslavy zaslechl, že útoku nožem se dopustil právě Rusler. Sám prý potyčku neviděl. "Ptal jsem se ho, co se stalo. On mi odpověděl: sebeobrana. To mi zopakoval dvakrát," řekl k rozhovoru s Ruslerem svědek.
Další ze svědků uvedl, že se při druhé potyčce snažil Ruslera a svého kamaráda odtrhnout. Řekl, že po deseti minutách zjistil, že je mladší z mužů pobodaný. Ani on však neviděl, že by Rusler při šarvátce použil nůž. U soudu vypovídala i žena, která muže z místa potyčky odvedla. Stěžoval si na bolest hrudníku, proto mu vytáhla mikinu. "Uviděla jsem zranění nad pupkem. Položila jsem ho na zem a rukama jsem zatlačovala ránu," řekla svědkyně. Ránu držela až do příjezdu zdravotníků. Dalších zranění si prý v tu chvíli nevšimla.