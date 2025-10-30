Provokovali nás, bránili jsme se, tvrdí Ukrajinci souzení za tragickou rvačku

V případu jsou obžalovaní Ukrajinci Ihor Kolisnychenko a Andrii Narytnyk. Třetím obžalovaným je Slovák Martin Sklenka, jeho bratr Michal po rvačce zemřel.
U soudu dnes vypovídali Kolisnychenko a Narytnyk. Martin Sklenka na hlavní líčení nedorazil a už na policii odmítl vypovídat.
„Trestní věc Martina Sklenky se vylučuje k samostatnému projednání a rozhodnutí. Nevíme, kde teď pobývá, je možné že je na Slovensku, ale nemůžeme žádat o předvedení ze Slovenské republiky,“ sdělil předseda senátu Radomír Koudela.
V Luhačovicích se před barem popralo sedm lidí, jeden z nich na místě zemřel
K noční rvačce v Luhačovicích před barem Amerika mělo dojít kvůli debatě o válečném konfliktu na Ukrajině. Mezi sedmi lidmi, které při potyčce kolem třetí hodiny v noci zachytila kamera, byli Ukrajinci, Slováci, Polák a Češi.
Podle státní zástupkyně Renaty Bártkové obžalovaní Kolisnychenko a Narytnyk způsobili poškozenému krevní a kožní výrony, zhmoždění slinivky břišní, masivní krevní výron mozku, výron obou spánkových čelních laloků a otok mozku. Bezprostřední příčinou smrti bylo krvácení do mozku.
„Oba obžalovaní úmyslně ohrozili život nebo zdraví tím, že se zúčastnili rvačky. Spáchali přečin rvačky, přečin výtržnictví a zvlášť závažný zločin ublížení na zdraví spáchaný ve formě spolupachatelství,“ konstatovala Bártková.
Událost zaznamenala kamera
Předseda senátu Koudela nechal přehrát záznam z kamerového systému, který celý průběh konfliktu zachytil. Během patnácti minut se na zahrádce před barem, kde seděla pětice mužů, odehrál příchod dvou mužů, kteří si k nim přisedli. Strhla se hádka a vzájemná potyčka, která skončila smrtí jednoho z nich.
„Účastnil jsem se konfliktu, ale ne že bych zapříčinil smrt,“ prohlásil devětadvacetiletý obžalovaný Kolisnychenko. „Pouze jsme seděli a odpočívali, všechno bylo v pořádku. Pak k nám přišli bratři Sklenkovi. Sami si k nám přisedli, byli agresivní, provokovali nás, vyhrožovali nám konfliktem založeným na národnosti. Sdělovali, ať se vrátíme na Ukrajinu,“ popsal.
„Cítil jsem strach. Byli to dva dospělí muži, fyzicky větší než já. Když mi říkají, že mám jet na Ukrajinu a válčit tam, musíte pochopit, že v mé zemi lidé s takovou pozicí zabíjí moje spoluobčany,“ doplnil.
Cizinci zbili otce dvou dětí, na místě zemřel. Manželka oběti soud proplakala
Narytnyk, který si z rvačky odnesl otok mozku a tržné rány, vyjádřil u soudu lítost nad tragickou událostí. Prohlásil, že nechtěl nikomu jakkoli uškodit.
„Jednalo se pouze o sebeobranu. Byl jsem v situaci, kdy můj život a zdraví byly v nebezpečí, musel jsem se bránit. Tu noc jsme byli napadení kvůli naší národnosti, vyhrožovali nám zabitím,“ vypověděl.
„Začali na nás slovně útočit, sami si přisedli, znehodnocovali ukrajinský život. Snažil jsem se je uklidnit, mnohokrát jsem je žádal, aby se zastavili, ale jejich agrese se jen stupňovala. Už jen kvůli tomu, že podporovali Putina, jsem nevěděl, co od nich můžu čekat. Ukazovali na mne prstem a řvali, že nemám žít. Martin mi přímo do obličeje řekl, že mě zabije. Na to jsem mu odpověděl ránou do obličeje,“ popsal Narytnyk, který v České republice žije pět let.
V Česku byli legálně
„Za ublížení na zdraví spáchané ve spolupachatelství, výtržnictví a rvačku hrozí Ukrajincům až deset let vězení. Slovák je obžalovaný z výtržnictví a rvačky, za mřížemi může v případě odsouzení strávit až dva roky,“ uvedla mluvčí soudu Klára Belkovová.
Rozsudek ve čtvrtek v případu nepadl, jednání bude pokračovat 18. listopadu, kdy by měli vypovídat svědci případně soudní znalci.
Policie v minulosti uvedla, že se do potyčky zapojilo sedm cizinců. Ve všech případech šlo podle kriminalistů o cizince, kteří v České republice pobývali legálně. Zbraně aktéři konfliktu nepoužili.
