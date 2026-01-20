Studie ukáže, jak se rozdělí zóna Rybníky. Firmy mají obavy o své podnikání

Milan Libiger
  12:09
Vedení zlínské radnice se chce v nejbližších měsících setkat se zástupci firem, které působí v západní části průmyslového areálu Rybníky. Ukáže jim první návrh studie, jak se může lokalita rozdělit, aby v její západní části mohly být bytové domy či služby. A chce také vyslechnout připomínky podnikatelů, kteří mají obavy, že by změna mohla ohrozit jejich rozvoj.
Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...

Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu pro průmysl, druhou pro bydlení. (červenec 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

5 fotografií

Proto k ní mají výhrady a loni podali žalobu proti změně územního plánu, který ji umožňuje. U soudu však neuspěli. Změnu navrhuje společnost Cream, která v areálu Rybníky vlastní asi polovinu pozemků. Na základě návrhu města začala zpracovávat i studii, jež by měla být hotová v polovině příštího roku.

„Představíme podnikatelům první návrh, který se může dál upravovat. Chceme, aby debata byla konstruktivní,“ přiblížil primátor Jiří Korec (ANO).

Firma Cream už plánuje bytovky na Rybníkách, chce vybudovat novou čtvrť

Město slibuje, že i kdyby ve východní části areálu vznikly byty, nebude to pro podniky v západní části znamenat omezení. „Jakákoliv nová výstavba ve východní části musí reflektovat aktuální stav a vlivy, tedy průmysl v západní části, nedalekou teplárnu, areál bývalého Svitu na protější straně řeky i frekventovanou komunikaci, která kolem prochází,“ vypočítal Korec.

Podnikatelé vítají diskusi s městem

Pokud tam vzniknou byty, musejí mít podle primátora řízené odvětrávání pomocí klimatizace, aby lidé nemuseli větrat okny. „Když si tam člověk otevře okno a bude vnímat rušivé vlivy, nebude si mít na co stěžovat,“ upozornil primátor.

Podle něho je bezproblémové soužití obou částí zóny možné a nejrušivějším vlivem bude sousední cesta, která je hodně frekventovaná. „Podnikatelé v západní části nemusejí mít obavy,“ vzkázal primátor.

V průmyslové zóně mají být nové byty, podnikatelé se bojí o svůj byznys

Firmy ze západní části chtějí, aby obě části dělilo nárazníkové pásmo, například zeleně. Obávají se, že by si noví obyvatelé mohli stěžovat na hluk nebo prach, což by mohlo vést k omezení výroby a rozvoje firem. Setkání se zástupci města vítají, protože budou moci projevit své obavy i návrhy.

„Vnímám pozitivně, že to s námi město bude projednávat, jak už dříve slíbilo. Věříme, že se seznámí s našimi provozy a zajistí takové podmínky, aby naše fungování bylo i do budoucna bezkonfliktní,“ doufá Daniel Tkáč, majitel firmy Taš-Stappa sídlící v západní části. „Poradíme se také s experty, abychom mohli vznést věcné připomínky,“ doplnil.

Silnice nebude stačit, myslí si podnikatelé

Podle Tkáče by měla být výstavba bytů na Rybníkách až poslední možností, kterou město využije, a mělo by raději hledat jednodušší a levnější varianty.

„Soužití by bylo velmi obtížné. Muselo by se udělat velké nárazníkové pásmo a změnit infrastruktura celého areálu,“ domnívá se Jan Vrba, ředitel firmy ACE-Tech, jež rovněž sídlí v západní části.

Zlín chce rozdělit areál Rybníky, ve druhé části by se mohlo i bydlet

Myslí si také, že pokud se zvýší počet lidí, kteří budou do areálu přijíždět, dopravní napojení bude nedostatečné, takže by se mělo upravit. „Diskusi s městem samozřejmě vítáme a doufáme, že k ní opravdu dojde. Byla už vícekrát avizována v minulých letech, ale nikdy se neuskutečnila,“ zmínil Vrba.

Město vlastní jen komunikace

Tkáč se pozastavil rovněž nad tím, že studii zpracovává společnost Cream, nikoliv radnice. Město firmě poslalo jen zadání. „Ten, kdo žádal o změnu, by měl zaplatit i studii. Chtěli jsme však, ať její zadání navrhne město, aby byla městotvorná,“ vysvětlil Korec.

Argumentoval i tím, že město na Rybníkách nevlastní pozemky. Je pouze majitelem komunikací.

Vedení Zlína má rozdělení zóny za hotovou věc, majitelé firem se diví

Areál Rybníky má rozlohu 25 hektarů a pracuje tam dnes přibližně 700 lidí. Před sto lety ho založil Tomáš Baťa. Změna územního plánu, kterou loni schválili zastupitelé, výrobu ve východní části sice neruší, ale hovoří o tom, že by se tam nemohla rozvíjet těžká výroba a že by tam naopak mohla být bytová výstavba, občanská vybavenost, komerční zařízení, služby a jen nerušící výroba.

Žaloba u soudu neuspěla

Zhruba dvacet podnikatelů podepsalo žalobu, kterou chtěli docílit zrušení změny územního plánu. Soud je ale nevyslyšel.

„Příliš nás to nepřekvapilo, i když změna územního plánu byla z našeho pohledu jednoznačným pochybením. Soud ani neposuzoval situaci v místě, řešil pouze správnost procesního postupu,“ sdělil Tkáč. „A ponechal rozhodnutí na samosprávě, tedy na volených zastupitelích, aby posoudili, zda je to v pořádku, nebo ne.“

Změna územního plánu prošla jen o jeden hlas a nehlasovali pro ni ani všichni koaliční zastupitelé z ANO a ODS. „Myslíme si, že jsme se se vším vypořádali a dává nám to smysl. Jsem rád, že soud potvrdil naše kroky,“ řekl Korec.

Redakce iDNES.cz oslovila s dotazy také společnost Cream, která na ně neodpověděla.

26. července 2023

