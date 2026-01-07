„Nemáme kulturní dům, proto jsme budovu sýpky chtěli přetvořit na naše nové sály pro kulturu a pořádání akcí ve špatném počasí i v zimě. Dnes se akce dělají v největší místnosti na zbrojnici, která je v patře a vejde se tam asi šedesát lidí,“ popsal Martin Bartík, starosta Rymic.
Po dokončení prací se do sýpky přestěhuje obecní úřad, sloužit bude i pro pořádání kulturních a společenských akcí.
|
Doškové chaloupky skanzenu v Rymicích ožily hanáckými vánočními tradicemi
„Dosud jsme všechny akce dělali hlavně v létě, třeba hody nebo slavnosti. Vše muselo být venku,“ řekl Bartík. „Akce typu pohřebních hostin se zase konaly na hasičské zbrojnici, kam se do největší místnosti vejde asi šedesát lidí. Je to ale v patře a chodit do schodů je pro starší lidi nevhodné. Proto jsme rádi, že budeme mít sýpku, která je navržená bezbariérově. Ohlasy lidí jsou velmi pozitivní.“
Do sýpky se přestěhuje i radnice
Součástí objektu by měly být také restaurace, hudební zkušebna nebo posilovna. Celková částka přesahuje 60 milionů korun, přičemž více než polovinu nákladů hradí obec. Pro ni je to rekordní investice v historii.
|
Mlátičky i kočáry. V Rymicích se pyšní opravenou starodávnou konírnou
„Přestěhujeme tam obecní úřad, vznikne nové sídlo i hospodářské zázemí, které je nyní jinde. A z jejich prostor vzniknou minimálně dva byty,“ plánuje starosta. Opravy již končí. „Předpokládám, že první otevření se uskuteční na jaře,“ uvedl Bartík.
„Rymická sýpka je krásným příkladem toho, jak lze vrátit život dlouhodobě opomíjené památce. Její obnova přinese obci nové zázemí pro kulturní i společenské dění a zároveň zatraktivní celé okolí tvrze. Jde o projekt, který má skutečný dopad na každodenní život nejen místních lidí,“ podotkl krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Ivan Láska.
Sýpka bude propojená se sousední tvrzí a celým areálem Muzea v přírodě Rymice. „Nebudeme tam dělat žádné ploty, takže jak dáme dohromady zahradu, budou areály pěkně provázané,“ těší se Bartík.
„Rekonstrukcí sýpky získá celý areál na svém kulturně-historickém významu. Revitalizací bývalý šlechtický režijní velkostatek znovu ožil v novém kabátě a s novým obsahem. Úpravou sýpky se obci rozšíří možnosti pořádání nejrůznějších kulturních aktivit, a to i ve spolupráci s Muzeem v přírodě Rymice,“ řekla Martina Miláčková, ředitelka Muzea Kroměřížska, které zařizuje správu rymického areálu.
Muzeum chystá opravu tvrze
Muzeum také chystá opravu tvrze, jež naváže na již dokončenou revitalizaci sousedícího areálu hospodářského dvora. Vybuduje tam místo pro setkávání veřejnosti a sál pro přednášky a workshopy.
„V objektu vzniknou tři nové expozice: archeologická, historická a etnografická, zaměřené na dějiny Rymic a tvrze a život na východní Hané,“ sdělila Miláčková.
|
Jezuitům v Rymicích vydělávala výroba piva, ukázal průzkum archeologů
V letošním roce muzeum získá stavební povolení a vybere dodavatele rekonstrukce. Stavební práce by se měly dělat v letech 2027–28. Loni také došlo ke stavební úpravě objektu č. p. 104, kde má v budoucnu fungovat nová expozice věnovaná včelařství a bylinkám.
„Díky revitalizaci areálu hospodářského dvora nám narůstá návštěvnost a postupně rozšiřujeme nabídku akcí pro veřejnost a edukačních programů pro školy,“ dodala Miláčková.