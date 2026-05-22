Samice slona afrického ve zlínské zoo uhynula, napadl ji samec

Samice slona afrického ve zlínské zoologické zahradě dnes uhynula. Stalo se tak poté, co ji zatím z neznámých důvodů napadl samec. Zahrada to uvedla na facebooku, informaci ČTK potvrdila mluvčí zahrady Romana Mikešová. Oblast Karibuni s chovným zařízením pro slony a venkovními výběhy bude v sobotu zavřená.
"Z nevysvětlitelného důvodu dnes v pátek 22.5. dopoledne samec Jack napadl samici Ulu, ta po tomto fatálním útoku bohužel uhynula. Zjišťujeme okolnosti a zajišťujeme všechna potřebná chovatelská opatření pro naši skupinu slonů ... Jakmile budeme mít k dispozici všechny potřebné informace, ať už chovatelské nebo veterinární, budeme vás po víkendu informovat," uvedla zoo.
Zlínská zoo získala samce Jacka v září 2023 z maďarské zoo Sóstó. V zahradě byly do té doby jen tři samice, Ulu z nich byla nejmladší, a mládě. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V Česku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem. První mládě slona afrického v Česku, sameček Zyqarri, se narodil ve zlínské zoo v červnu 2021 po inseminaci. Pro zlínskou zoo to byla velká událost. Od samce Jacka si zoo slibovala přirozené rozmnožování.