Míst na samosběr jahod ve Zlínském kraji letos ubylo. Kde se dá sbírat a odkdy

Pavel Stojar
  13:42aktualizováno  13:42
Vyrazit s košíkem na pole a nasbírat si čerstvé jahody, to je pro mnohé neodmyslitelný rituál spojený se začátkem léta. Pokud ale lidé nemají ovoce na vlastní zahrádce, budou to mít v letošní sezoně o dost těžší. Na nejvyhledávanějším jahodišti v kraji nedaleko Holešova totiž jahody vystřídalo obilí.
Na desetihektarové plantáři u Holešova dozraje v dobrých sezonách až sto tun jahod. | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Lidé, kteří přijíždějí sbírat jahody, říkají, že není nad čerstvě natrhané plody. „S těmi se supermarketu se chuť nedá absolutně srovnat. I ceny bývají o dost výhodnější. A co se hned nesní, z toho se dá upéct buchta,“ řekla například Markéta Druláková ze Zlína.

I ona na ně jezdívala do Holešova. Teď bude muset jinam a na rozdíl od jiných krajů jsou v okolí možnosti minimální.

V Holešově je místo jahod obilí

„Zastavili jsme kvůli ozdravění půdy produkci a místo jahod je na poli obilí. Pěstování jahod přerušujeme na tři roky,“ uvedla Lenka Měrková z jahodové farmy Vaklima.

Její otec Jaroslav Valenta zdejší jahodiště založil před 25 lety. Teď je mu už 83 let, a proto ho předloni přenechal jinému pěstiteli. Jenže tomu se nedařilo, jahody zničila choroba.

„Nakoupili jsme z Holandska sadbu, která byla infikovaná, a zanesli jsme to do půdy. Loňské počasí, kdy se střídaly v rychlém sledu silné deště a úmorná vedra, pomohlo nákaze. Jahody se zapařily, choroba se rozjela a úroda byla katastrofická,“ popsala Měrková.

Jahody lidé sbírají například na poli za Velkými Bílovicemi na Břeclavsku směrem na Velké Pavlovice. Termíny oznamují na Facebooku Jahody Velké Bílovice. (27. května 2026)
„Odborníci z rostlinolékařské správy nám doporučili karanténu a přerušení pěstování jahod minimálně na tři roky, abychom nákazu dostali z půdy,“ doplnil Jaroslav Valenta. „Pěstování je závislé na vodě, na tomto místě máme v blízkosti hned dva zdroje, proto není snadné pole jen tak přesunout jinam,“ dodal.

Houbová choroba rostlin zvaná antraknóza podle něj postihla i další pěstitele na Moravě, kteří použili stejnou výsadbu.

Jako první rozjíždí samosběr ve Zlechově

Zahradnictví Míč, Školní 546, Zlechov

  • telefon 736 469 400
  • jaroslavmic@mujbox.cz
  • Samosběr od soboty 30. června od 9:00 do vybrání
  • Cena v době zveřejnění nestanovena

V celém kraji tak budou zřejmě fungovat jen dva samosběry na Uherskohradišťsku. Už v sobotu 30. května mohou lidé vyrazit natrhat si jahody do zahradnictví ve Zlechově. Samosběr jahod bude od 9 hodin do vysbírání.

„Jahod ale letos nejspíš moc nebude, protože máme porost už čtvrtým rokem. Navíc byly plody poškozeny mrazem,“ uvedl provozovatel zahradnictví Jaroslav Míč. „Výhodou je, že nebyla použita jakákoliv chemie,“ dodal.

V Huštěnovicích je samosběr třikrát týdně

Jahodárna Huštěnovice, u fotbalového hřiště

  • telefon 721 207 353
  • ludmila.manaskova@seznam.cz
  • od pondělí 1. června, otevřeno v pondělí a středu od 14:00, v sobotu od 8:00 do vysbírání
  • cena 90 Kč za 1 kg

Od pondělka se jahody budou sbírat na farmě u fotbalového hřiště v Huštěnovicích. „Samosběr začne 1. června od 14 hodin a potrvá do vysbírání úrody,“ uvedla provozovatelka jahodiště Ludmila Maňásková.

Samosběry v Huštěnovicích probíhají v pondělí a středu od 14 hodin, v sobotu od 8 hodin. Končí, jakmile se natrhají zralé plody. „Nádoby můžete mít i vlastní, které zvážíme a jdete sbírat,“ doplnila. Cena je 90 korun za kilo.

Jahody si v této sezoně nenatrháte na farmě Pod Hvězdou v Kotojedech u Kroměříže, kde v minulých letech samosběry také probíhaly. Maximálně si můžete nakoupit v košíku ty už natrhané. Ani tady ale nečekají velkou úrodu. Za to si můžete v létě přijet nasbírat třeba rybíz.

