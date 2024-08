Soused blokoval sanitku, seniorka později zemřela. Incident šetří i policie

Záchranáři vyjížděli k osmasedmdesátileté ženě z Hvozdné 20. srpna po půl sedmé večer. Seniorka byla v závažném zdravotním stavu a selhávalo jí srdce.

„Řidič sanitky se k pacientce nemohl dostat s nosítky, muž trval na tom, že jde o jeho pozemek a záchranáři tam nemají co stát,“ popsala incident mluvčí krajské záchranky Gabriela Netopilová Sluštíková. „Touto hádkou a zablokováním sanitky ovšem způsobil, že posádka ztratila zhruba pět minut, kdy už mohla být s pacientkou na cestě do nemocnice,“ zdůraznila mluvčí.

Sanitka ženu odvezla do Baťovy nemocnice ve Zlíně a předala na urgentním příjmu. Později žena zemřela a na začátku tohoto týdne už měla také pohřeb.

Zablokování sanitky je přestupek

„Událost jsme začali včera prověřovat na základě informací z médií. Muž se mohl dopustit protiprávního jednání, minimálně by se mohlo jednat o přestupek. Ale bližší informace neznáme, jsme teprve na začátku a musíme vyslechnout všechny svědky,“ vysvětlila mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.

Zákon o zdravotnické záchranné službě totiž říká, že „členové výjezdových skupin jsou oprávněni vstupovat za účelem poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do cizích objektů, obydlí a na cizí pozemky, pokud se tam podle dostupných informací nachází osoba, které má být přednemocniční neodkladná péče poskytnuta“.

Událost začala interně vyšetřovat i záchranná služba. „V tuto chvíli šetření stále pokračuje,“ informovala mluvčí.

Bezproblémový soused

Jak na místě zjistil redaktor MF DNES, podle některých obyvatel obce ale muž starší sedmdesáti let, který sanitku zablokoval, nepatří mezi problémové, spíše naopak. Jeho chování si nedovedou vysvětlit.

„Stěžoval si, že auto záchranky stojí na jeho pozemku a že nemůže dovnitř. Záchranka tak odjela, on vjel do dvora a sanitka najela zase zpátky. Nevím, proč nemohl zaparkovat o kousek dál a počkat. Hrozně mě to překvapilo, je to normální chlap,“ popsal reportérovi jeden z místních.