Stovky lidí se loučily se sběratelem Samohýlem, sál strážily tři veterány

Jana Fuksová
  13:22
Téměř tisíc hostů se přišlo rozloučit se zlínským podnikatelem a sběratelem automobilových veteránů Ladislavem Samohýlem, který zemřel nečekaně v sobotu 10. ledna. Smuteční rozloučení se uskutečnilo ve Velkém sále Kongresového centra ve Zlíně, který hosté zaplnili téměř do posledního místa.

Radnice pro hosty uzavřela několik parkovišť v okolí místa posledního rozloučení. Před Kongresovým centrem připomínala Samohýlovu vášeň tři historická vozidla.

První smuteční hosté dorazil už před devátou hodinou, samotný obřad nakonec začal s patnáctiminutovým zpožděním z důvodu komplikované dopravy na dálnici D1, která některé hosty zbrzdila.

Stovky lidí se byly v Kongresovém centru ve Zlíně naposledy rozloučit se známým sběratelem automobilů Ladislavem Samohýlem. (23. leden 2026)
Stovky lidí se byly v Kongresovém centru ve Zlíně naposledy rozloučit se známým sběratelem automobilů Ladislavem Samohýlem. (23. leden 2026)
Stovky lidí se byly v Kongresovém centru ve Zlíně naposledy rozloučit se známým sběratelem automobilů Ladislavem Samohýlem. (23. leden 2026)
Stovky lidí se byly v Kongresovém centru ve Zlíně naposledy rozloučit se známým sběratelem automobilů Ladislavem Samohýlem. (23. leden 2026)
Stovky lidí se byly v Kongresovém centru ve Zlíně naposledy rozloučit se známým sběratelem automobilů Ladislavem Samohýlem. (23. leden 2026)
27 fotografií

Rakev se zesnulým byla vystavena a obklopena aranžovanými věnci z bílých růží a svíčkami, další věnce a květinové dary pokládali hosté pod pódium. V úvodu smutečního obřadu zazněla píseň Jiřího Schelingera Šípková Růženka v klavírním podání, později zněly i legendární skladby kapel Queen Forever a Metallica Nothing Else Matters.

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Vedle rodiny, příbuzných a nejbližších přátel se pohřbu zúčastnila řada osobností veřejného života, podnikatelů, majitelů historických vozidel, automobilových nadšenců, bývalých i současných zaměstnanců a spolupracovníků firmy nejen ze Zlínska.

Přijel také někdejší ředitel firmy Continental Barum Libor Láznička, filmový producent Zdeněk Skaunic, primátor Zlína Jiří Korec nebo bývalá poslankyně Alena Gajdůšková.

„Náš Laďa byl ztělesněním pracovitosti, moudrosti a humoru. Normálně bychom s ním teď seděli u kávy, řešili, na jakém závodě se ukáže, co četl za knížky přes Vánoce nebo jaké má nápady na další akce. Místo toho jsme se sešli zde. A Laďovi se znovu povedlo to, co dělal celý život, spojit nás. Bylo jedno, kolik je vám let, jaké máte tituly nebo kolik máte peněz na účtu, každému dal svou pozornost,“ vzpomínal při smuteční řeči Samohýlův kamarád Pavel Konečný.

Během obřadu byl promítnut krátký dokument o Samohýlově vášni nazvaný Znovuzrození Bugatti. Své rozloučení poslali také jeho spolužáci z Vysoké školy ekonomické v Bratislavě.

Zesnulý sběratel vlastnil i Heydrichův vůz. Na kopec už nevyjede, teskní komunita

„I když tě, Laco, něco bolelo nebo trápilo, nechával sis to pro sebe. Byl jsi pro nás velkou inspirací v tom, jak být úspěšným podnikatelem a zároveň chápajícím člověkem. Před školou parkoval tvůj mercedes. Byl jsi šperkem pro svou schopnost říkat pravdu do očí, stál sis za svým názorem i v době, kdy se to příliš nehodilo,“ napsali.

Motorismus se stal součástí rodiny

Za rodinu pronesla řeč dcera Barbara. „Od malička jsi nám ukazoval svět. Díky tobě víme, že cesta je často víc než cíl. Motorismus se stal i naší součástí. Mně jsi otevřel cestu k cestování, ukázal jsi mi, že svět je místo, které stojí za to poznávat. Klid, humor a lidskost byly tvými největšími hodnotami.“

Ladislav Samohýl zemřel v nedožitých 71 letech. Byl důležitou osobností v automobilovém podnikání i motoristickém světě, rád se účastnil motoristických akcí po celé zemi a byl vášnivým sběratelem veteránů. Jejich závod organizoval na Barum rally.

Řepkův mercedes koupil za miliony sběratel ze Zlína. Za kolik, neřekl

„Můžu říct, že jsem se do auta narodil. Je to můj život,“ svěřil se Samohýl před pár lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

Narodil se v Uherském Hradišti v roce 1955. Dětství prožil v Březolupech, Zlín se pak stal jeho domovem. Vystudoval obchodní akademii, pak ekonomii a práva. Od roku 1969 brigádně pracoval na automobilových závodech. V roce 1983 odcestoval do Velké Británie, kde pracoval jako automechanik.

Zlín hledá investora pro novou čtvrť pod halou. Z plánů vypadly kraj i muzeum

Od roku 1991 se zapojil do rodinné firmy svého otce Aloise, právě po něm zdědil velkou vášeň pro historická vozidla. Miloval jejich příběhy i technickou krásu.

S manželkou Janou vychoval syna Martina a dceru Barbaru, radoval se ze dvou vnoučat. V posledních letech chtěl vybudovat muzeum, v němž by vystavoval historické vozy a motocykly.

„Ještě loni jsi řekl, že v roce 2026 zase vyjedeš na kopec. Neřekl jsi, jak vysoký bude ani kam povede. Děkujeme za lidskost, humor i veškerou pomoc. Šťastnou cestu,“ dodal Konečný.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Trýznivá vražda v Karviné. Sourozenci nalili žíraviny na obličej spícího muže

Ilustrační snímek

Zvláště trýznivou vraždu vyšetřují moravskoslezští kriminalisté v Karviné. Podle vyšetřovatelů tam bratr se sestrou po pijatyce nalili různé žíraviny na obličej dvacetiletému muži, který druhý den po...

23. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Ostrovské Ekocentrum projde letos rekonstrukcí, dokončena má být na podzim

OstrovskĂ© Ekocentrum projde letos rekonstrukcĂ­, dokonÄŤena mĂˇ bĂ˝t na podzim

Město Ostrov na Karlovarsku chystá rekonstrukci Ekocentra, které je součástí Městského domu dětí a mládeže. Jedna z největších investičních akcí města by měla...

23. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  13:23

Hlášená střelba ve škole na Žižkově. Nebezpečí nehrozí, uklidňuje policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Kvůli hlášené střelbě zasahují v pátek odpoledne desítky policistů v česko-anglickém gymnáziu Fostra International v Roháčově ulici na pražském Žižkově. Oznámení prověřili a informace o střelbě se...

23. ledna 2026  14:52,  aktualizováno 

Kvůli těžkým kamionům praskají ve starých domech zdi, obchvat pomůže do tří let

Kojice na Přeloučsku se dočkaly nového obchvatu. Nová silnice je dlouhá bezmála...

Zhruba osm tisíc aut včetně mnoha kamionů denně míří přes Blučinu na Brněnsku. Neustálý nápor pro zhruba dvoutisícovou obec u dálnice D2 má do tří let skončit. Úlevu přinese roky vyhlížený obchvat,...

23. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dotyky, chlípné SMS. Učitele z Humpolce vyšetřují kvůli obtěžování studentek

Ilustrační snímek

Údajným nevhodným chováním na bázi sexuálního obtěžování učitele ke studentkám humpolecké střední školy se začala zabývat policie. Podnět k prošetřování podala ve čtvrtek Česká školní inspekce (ČSI).

23. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  14:49

Mrazivé počasí způsobilo závadu vedení vodovodu v ulici K vodojemu, která se projevila mrznutím vytékající vody. Došlo k velmi brzkému odstranění této závady ze strany organizace spravující vodovody,...

vydáno 23. ledna 2026  14:48

Studenti se na zlínské univerzitě utkají v celostátní soutěži robotů

ilustrační snímek

Studenti se na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně utkají v celostátní soutěži robotů. Osmý ročník technologického klání pojmenovaného Robogames je na...

23. ledna 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Karolína Muchová na Australian Open: Ve 3. kole se na kurtu zdržela jen hodinu

Karolína Muchová se napřahuje k bekhendu ve druhém kole Australian Open.

Karolína Muchová se v pátek dostala jako první z Češek do osmifinále Australian Open. V zápase čelila pouze jednomu brejkbolu. Její příští soupeřkou bude třetí hráčka světa.

23. ledna 2026  14:36

Pavel vysvětlil, za jakých okolností by znovu kandidoval na Hrad

Prezident Petr Pavel při návštěvě Prostějova.

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Odpoledne v Prostějově odpovídal na dotazy novinářů. Mimo jiné zopakoval, že čtyři L-159 může ČR podle něj bez vážného...

23. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  14:36

Filmaři představí pohádku Princezna stokrát jinak, natáčeli i v Náchodě

Z natáčení pohádky Princezna stokrát jinak

V pátek 23. ledna se v kině Vesmír v Náchodě uskuteční slavnostní předpremiéra filmové pohádky Princezna stokrát jinak. Projekce se konají od 16 a 19 hodin, pár volných vstupenek ještě zbývá. Účastní...

23. ledna 2026  14:35

Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)

Situace na jižní Moravě, kterou v pátek ráno postihla ledovka, se před polednem začala zlepšovat. Kvůli námraze s obtížemi jezdila MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2....

23. ledna 2026  6:22,  aktualizováno  14:33

Dětskou besídku naruší tragédie. Šaldovo divadlo uvádí drama Létající dítě

Šaldovo divadlo uvede v premiéře drama Létající dítě. (23. ledna 2026)

Zcela běžný den zpestřený dětskou besídkou v kostele naruší tragická situace, během které zemře osmileté dítě. Kdo je viníkem? Nejen na tuto otázku hledá odpověď drama Létající dítě, které v pátek...

23. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  15:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.