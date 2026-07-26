Známý herec Jiří Lábus celý život šel za snem být hercem. Řekl to dnes novinářům na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti, kde dostal výroční cenu Asociace českých filmových klubů, pořadatele filmové přehlídky.
"Celý život jsem v podstatě šel za snem být herec a vlastně mě ostatní věci moc nezajímaly. Mně nevadilo, že mám čtyřku z matiky, i když matce chudince to velmi vadilo. Já měl takový zvláštní svět jako dítě. Bylo mi 12 a rád jsem četl, četl jsem třeba povídky Vančury," uvedl Lábus. Představoval si například, že je filmový režisér a hledá lokace, také povídky obsadil herci. V reálném životě ho to však k režii netáhlo. "To je strašná zodpovědnost. Když hrajete, tak máte zodpovědnost za sebe, ale jako režisér, to je za celý film a těch starostí," uvedl herec.
Lábus hraje v několika divadlech, hrál ve více než dvou stovkách filmů, pracuje pro rozhlas i televizi, známý je také dabingem. Popularitu si získal jako čaroděj Rumburak ze seriálu Arabela, televizními vystoupeními s Oldřichem Kaiserem či jako hlas plyšového Jůheláka a Marge Simpsonové. Šestasedmdesátiletý Lábus získal řadu cen včetně dvou Českých lvů a divadelní Thálie. Cena na LFŠ v podobě zmrzlinového kornoutu se slováckými lidovými ornamenty se mu moc líbí. "Je opravdu překrásná. Je to velmi netradiční cena," uvedl Lábus.
Na LFŠ se mu líbí, že jde o festival fanoušků filmu. "Sem chodí hodně mladí lidé. Obrovský přínos tohoto festivalu je v tom, že se tady pouští filmy, které mladí lidé vůbec nemohli poznat, protože nebyli ještě na světě. Je ohromné, že se seznámí v mladém věku s díly světové kinematografie. Cítím, že sem chodí lidi, kteří mají film rádi. Je to vlastně svým způsobem škola, učí poznávat filmy, vidět je, diskutovat o nich, což je hrozně cenné," uvedl herec. Vzpomněl také, že v Uherském Hradišti byl měsíc na vojně, než šel do Armádního uměleckého souboru v Praze.
Ze spousty svých filmů nepovažuje za jednoduché vybrat snímky, které se na přehlídce promítají. LFŠ uvedla snímky Sjezd abiturientů, Spiklenci slasti, Klauni a Vlastníci. "Samozřejmě je řada dalších filmů, které tady nebyly a které miluju," uvedl Lábus, Zmínil například snímek Páni kluci režisérky Věry Plívové-Šimkové.
Na filmu mu záleží hlavně na scénáři, důležitá je také práce dramaturgů. "Hrozně dám na první představení scénáře. Když si první přečtu scénář a vím, co mám hrát, okamžitě mám obrys té postavy. Pak to samozřejmě koriguju s režisérem a autory, ale první vjem dostanu hned při prvním přečtení scénáře a té role," uvedl Lábus.
Kromě Lábuse dostane na LFŠ výroční cenu Asociace českých filmových klubů také francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot a herečka Anna Geislerová. Organizátoři ocení i Dušana Kondela z karlovarského filmového klubu.