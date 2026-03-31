Tři hodiny hádek a obavy ze soudních sporů. Kroměříž schválila územní plán

Petr Skácel
  9:02
Kroměřížští zastupitelé v pondělí večer schválili nový územní plán. Pro bylo 17 z nich, proti 10. Jde o klíčový dokument určující, co a kde se bude moci ve městě stavět. Město dokument připravovalo patnáct let, přesto sklízí kritiku opozice i v některých místních částech.
Radniční věž v Kroměříži čeká oprava. (říjen 2024) | foto: Město Kroměříž

„Spadlo z nás obrovské břímě, neboť neschválení územního plánu by pro naše město mělo významné negativní důsledky. Tímto byl ukončen proces tvorby nového územního plánu, jenž probíhal neuvěřitelných patnáct let,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).

„Hledali jsme nejlepší možné řešení. Výsledkem je kompromis, k němuž jsme dospěli s ohledem na dotčené orgány, jako jsou například ministerstva či krajský úřad,“ dodal místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL).

Přijetí zásadního dokumentu předcházela skoro tříhodinová diskuse mezi zastupiteli, která se pro zájem veřejnosti přesunula z radnice do Domu kultury. A opozice nešetřila kritikou.

Město bez druhého mostu. Kroměříž řeší územní plán a odpor obyvatel

„Když se projednával územní plán před dvaceti lety, tolik nesouhlasných připomínek nebylo. Už teď město hledá právníky, kteří je budou zastupovat v soudních sporech, které se očekávají,“ připomněla Jana Janoušková (Jaroslav Němec-Nezávislí).

„Je podraz vůči občanům, že v rychlosti schvalujeme nový územní plán, i když současný může platit až do konce roku 2028,“ řekla a vyzvala Opatrného, aby se zdržel hlasování.

„Jeho rodina se na plánu nejvíce obohatí,“ dodala Janoušková. Narážela na fakt, že pozemky starostova tchána Milana Kroumana byly zařazeny mezi stavební parcely.

Střet zájmů kvůli rodině?

„Ohradil bych se proti osobním útokům na moji osobu. Nezastírám, že bych mohl být ve střetu zájmů, ale jsem přesvědčený, že v něm je minimálně polovina členů zastupitelstva,“ reagoval Opatrný. „I tak můžu hlasovat. Jako starosta bych se neměl schovávat za střet zájmů, ale vyjádřit svůj názor,“ prohlásil.

Již dříve uvedl, že lokalitu s pozemky jeho tchána vyhodnotili jako vhodnou pro zastavění tvůrci územního plánu a byla tam zařazena předtím, než se stal starostou.

Kvůli sporům o územní plán zvažují lidé z místní části Vážany odtržení, nelíbí se jim zejména dopravní řešení, které jejich lokalitu zatíží. Tamější obyvatel a zastupitel Richard Kreml kvůli tomu v pondělí skončil v městské radě a jeho hnutí Zdravé Kroměřížsko míří do opozice.

Jste samozvanci! Rozpolcené Vážany se hádají kvůli odtržení od Kroměříže

„Územní plán je natolik špatný, že nejsem ochoten jej podporovat,“ oznámil s tím, že se mu nelíbí ani to, že město nechce stavět takzvanou „osrdečnici“. „Nevím o městě, které by nechtělo obchvat. To je unikát,“ sdělil Kreml.

Petr Komínek (Jaroslav Němec – Nezávislí) poukázal na řadu chybějících dopravních řešení. „Například k chystanému přístavu vede jen jedna cesta,“ uvedl.

Zmínil také problém s možnou stavbou domova pro seniory na Račíně či pozemky poblíž sportovního areálu určené k zástavbě, které jsou ve vysokém povodňovém riziku.

Dokument může skončit u soudu

„Každá plocha patří do nějakého celku, nelze vyjímat každý pozemek zvlášť. Musíme držet principy platící na celém území,“ poznamenal ohledně pozemků Motyčka.

Zdůraznil, že „dotčené orgány územní plán opakovaně probíraly a vyjadřovaly se k němu“. „A teď říkají, že je připravený, abychom ho mohli schválit. Navíc jde o dynamický dokument, v budoucnu jej půjde měnit,“ argumentoval.

Zastupitele nezviklal ani dopis od společnosti PMS Reality, který dostali minulý týden. Upozorňoval na problémy zejména s chystanou stavbou přístaviště u řeky Moravy či elektrifikaci železnice, které se nacházejí v záplavovém území.

Kroměříž nemůže stavět v záplavovém území. Zakázal jí to krajský úřad

Schválení územního plánu v současné podobě může podle firmy vést k jeho zrušení v soudním přezkumu. „Nejde jen o naši společnost, ale nespokojené jsou desítky dalších firem a subjektů,“ konstatoval na zastupitelstvu Antonín Polák z PMS Reality a kritizoval také nedostatky k dopravě.

Pavel Šimorda, člen osadního výboru místní části Drahlov, si stěžoval na nekomunikaci ze strany města a zmínil, že tamější volné pozemky teď vlastní pražské firmy.

„Lidem se tady v rámci územního plánu změnily zahrady, v nichž chtěli stavět, na zeleň. A my víme, kdo tam skupoval pozemky a někam je pak zapasoval,“ vzkázal zastupitelům.

Neschválení by ohrozilo některé projekty

Kroměříž potřebovala schválit nový územní plán do konce roku 2028. Pokud by se tak nestalo, od 1. ledna 2029 by současný územní plán přestal platit a město by se nemohlo dál rozvíjet.

Zanikly by plochy určené pro novou výstavbu a stavět by bylo možné jen v již zastavěných částech, navíc jen omezeně a při dodržení přísných pravidel. Nové projekty jako stavba přístavu, elektrifikace železnice či protipovodňová opatření by pak nebylo možné realizovat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ve středu 1. dubna zahajuje ve 13 hod. provoz třetí trolejbusová linka 52 ve všední dny s částí spojů dojede až na Jinonice, jezdit bude prozatím ve zkušebním provozu každý den. Linka 137 ještě...

vydáno 31. března 2026  9:16

Začala rekonstrukce druhého mostu u Sulkova

31. března 2026  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.