Mezi městy na Vsetínsku nyní mohou cyklisté přejíždět na sdílených kolech

Autor: ČTK, jar
  9:12aktualizováno  9:12
Ve Valašském Meziříčí začala fungovat sdílená kola. Do projektu se zapojila také další města na Vsetínsku, postupně se rozšíří do Vsetína, Zašové i Rožnova pod Radhoštěm. Společnost Nextbike nabídne zájemcům v celém regionu 195 mechanických kol na více než 70 stanovištích.
V Uherském Hradišti od dubna začali lidem nabízet sdílené bicykly. Jízdní kola se dají vypůjčit přes mobil, prvních 15 minut jízdy je zdarma. | foto: Město Uherské Hradiště

Myšlenka na zavedení systému sdílených kol vznikla ve Valašském Meziříčí před pěti lety. Smyslem projektu je poskytnout obyvatelům i návštěvníkům valašských měst možnost pohybu po městech i cyklostezce Bečva.

„Oslovili jsme vedení sousedních měst Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm a také obce Zašová a ve spolupráci se Zlínským krajem, který bude financovat polovinu nákladů na provoz, začali pracovat na projektu valašského bikesharingu,“ uvedl místostarosta Valašského Meziříčí Petr Nachtmann.

„I když příprava nebyla jednoduchá, jsem moc rád, že se nám jej podařilo spustit už v polovině prázdnin, je ideální doba si to vyzkoušet,“ dodal.

Koordinátorem projektu s náklady 1,3 milionu korun je zapsaný spolek Cyklostezka Bečva, jeho součástí jsou všechny zapojené obce. Provoz, servis a další záležitosti zajišťuje společnost Nextbike.

Jak se do systému sdílených kol zapojit?

Stáhněte si zdarma aplikaci Nextbike a zaregistrujte se pod Valašsko. K ověření identity je potřeba propojení účtu s platební kartou transakcí 50 korun. Tato částka vám ovšem bude ihned proměněna na jízdní kredit.

Ve Valašském Meziříčí je k dispozici osmdesát kol, ve Vsetíně osmdesát pět, v Rožnově pod Radhoštěm dvacet a v Zašové deset. Lidé mohou na kole mezi městy přejíždět.

Ve Vsetíně je k dispozici 28 stanovišť s koly. „Využívání všech stanovišť budeme pravidelně vyhodnocovat a v případě potřeby upravovat jejich umístění. Chceme, aby služba co nejlépe odpovídala potřebám uživatelů,“ doplnil místostarosta Vsetína Petr Kudlík.

„Provozem sdílených kol ve Valašském Meziříčí, Rožnově, Vsetíně a Zašové chceme dokázat, že bicykly mohou propojit i větší oblasti a regiony,“ uvedl Dan Rambousek ze společnosti Nextbike.

Lidé mají 30 minut zdarma na každou jízdu. V případě delší výpůjčky zaplatí korunu za každou další započatou minutu. Měsíční předplatné stojí 189 korun. Pilotní projekt bude na jeden rok. Ve Zlínském kraji jsou sdílená kola už dostupná například ve Zlíně či Uherském Hradišti.

