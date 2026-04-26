Se zájmem o vstupenky jsou pořadatelé festivalů ve Zlínském kraji spokojeni

Se zájmem o vstupenky jsou pořadatelé velkých letních hudebních festivalů ve Zlínském kraji spokojeni. V případě červencové přehlídky Masters of Rock a srpnového Vizovického Trnkobraní jsou zatím prodeje lepší než loni. Poptávka po lístcích na červnovou Holešovskou Regatu je obdobná jako v minulých letech, vyplývá z ankety ČTK. Všechny tři festivaly každoročně navštěvují tisíce lidí.
Na 14. ročníku Holešovské Regaty vystoupí zpěváci Jiří Korn s Tomášem Klusem, zpěvačka Jana Kirschner nebo kapely MIG 21, No Name, Tata Bojs a Mňága a Žďorp. V zámecké zahradě v Holešově na Kroměřížsku se uskuteční 19. a 20. června. "Prodej vstupenek se vyvíjí velmi podobně jako v minulých letech, což je pro nás skvělá zpráva, protože potvrzuje, že si nás lidé oblíbili a návštěva festivalu už se pro ně stala tradicí. Nejdůležitější období prodeje je teprve před námi. Nejvíc se vstupenky prodávají těsně před tím, než se láme výhodnější cena, což je u Holešovské Regaty konec května," uvedl ředitel pořádající Agentury Velryba Michal Žáček.
Součástí doprovodného programu festivalu bude i letos soutěž netradičních plavidel na zámeckém vodním kanále. Zájemci se mohou hlásit od března. "Jsme velmi příjemně překvapení zájmem posádek z řad partiček kamarádů a spolků, takže kapacita se plní rychle a máme už jen pár míst do speciální kategorie Conti Regata pro posádky ze základních a středních škol," řekl Žáček. Lidé si znovu budou moci vyzkoušet i přejezd vodní lávky na kole, v tomto případě přijímají organizátoři přihlášky až v den konání soutěže.
Rockový a metalový Masters of Rock se uskuteční od 16. do 19. července ve Vizovicích na Zlínsku. Na 22. ročníku přehlídky vystoupí německá kapela Helloween, americký zpěvák Marilyn Manson, finská skupina The Rasmus nebo švédská formace Arch Enemy. "Masters of Rock je strašně atraktivní. Má velké hudební bonbonky, což se samozřejmě projevilo i ve zvýšeném prodeji vstupenek oproti roku minulému," řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron. Organizátoři očekávají příjezd více než 20.000 fanoušků.
Na 57. ročníku Vizovického Trnkobraní zahrají kapely Olympic, Tři sestry, No Name, Xindl X, Support Lesbiens nebo Fleret se Zuzanou Šulákovou. Festival, jehož pořadatelství od loňska převzala Agentura Velryba, bude 21. až 23. srpna ve Vizovicích. "Předprodej je vzhledem k pozdějšímu termínu konání stále ještě v počáteční fázi, ale už teď je vidět markantní nárůst prodejů oproti loňskému přelomovému ročníku. Podařilo se nám přesvědčit diváky, že to s návratem ke kořenům ve Vizovicích myslíme vážně," uvedl Žáček.
Nedílnou součástí přehlídky je klání v pojídání švestkových knedlíků. Příjem přihlášek plánují pořadatelé spustit přibližně za měsíc. Přednostně osloví jedlíky, kteří loni obsadili první tři příčky a mají účast v soutěži automaticky rezervovanou. Zbylá místa chtějí obsadit z přihlášených uchazečů. Kapacita je omezena na deset míst.