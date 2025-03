Předvolební kampaň z peněz bytového družstva? Zlínský zastupitel čelí vyšetřování

„Vyšetřovatel kriminální policie z oddělení hospodářské kriminality vydal usnesení, v němž zahajuje trestní stíhání jednašedesátiletého muže ze Zlína,“ uvedla pro iDNES.cz zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková, i když jméno Sekuly (ročník narození 1963) nepotvrdila.

Stíhaného policie viní ze spáchání přečinu porušení povinností při správě cizího majetku. „Trestní zákoník v tomto případě stanoví možný trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti. Usnesení však dosud není pravomocné,“ dodala Kozumplíková.

Sekula si podle serveru Seznam Zprávy nechal jako předseda Bytového družstva (BD) Podlesí schválit výdaje na „mediální působení“ a za 165 tisíc korun nakoupil billboard, reklamní plachtu, roznášku propagačních materiálů nebo reklamu na Facebooku. To vše se týkalo referenda, které Sekula připravoval před komunálními volbami v roce 2022, tvrdí portál.

„Je zřejmé, že referendum bylo součástí politické kampaně hnutí Svoboda a přímá demokracie v rámci voleb do zastupitelstva města Zlín v roce 2022,“ napsali podle Seznam Zprávy policisté do usnesení o zahájení trestního stíhání Sekuly.

V referendu bylo osm otázek, které se týkaly výstavby bytů, parkování, koupaliště Riviéra, průmyslové zóny Rybníky, vodáren i BD Podlesí. Konkrétně toho, jestli by na něho mělo město převést svůj podíl, který v něm vlastnilo. Lidé dostali do schránek přes 30 tisíc letáků s otázkami i podpisovými archy. Sekula ale od referenda nakonec upustil.

„O tomto obvinění nic nevím, nebylo mi sděleno. Ale trestní stíhání pokračuje více než rok. Byl jsem několikrát podávat vysvětlení na policii a zřejmě to bude souviset s tímto přečinem,“ řekl Sekula pro iDNES.cz.

Zároveň obvinění odmítá. „Je to nesmysl. Veškeré finanční prostředky byly kontrolovány kontrolní komisí družstva, schváleny jeho členskou schůzi a nikdy nebyly vynaloženy na žádnou kampaň,“ prohlásil Sekula, který už dříve pořádal jiné referendum o vodě.

Policejní konstrukce, tvrdí Sekula

Podle něj SPD v rámci referenda nevedla přímou politickou kampaň. Na podpisových stáncích ani na letácích neměla svá loga, i když například za tisk letáků strana zaplatila 29 tisíc korun.

„Je neuvěřitelné, jakou konstrukci si policejní komisař vytvořil. Žádné přímé finanční prostředky z družstva na žádnou politickou stranu nikdy nebyly vynaloženy,“ tvrdí Sekula.

Jedna otázka týkající se bytového družstva podle policistů sloužila jen jako trik, aby mohl použít družstevní peníze. Sekula navíc připustil, že někteří členové SPD s organizací referenda pomáhali. „Věnovali tomu svůj čas, aniž by se politicky prezentovali,“ sdělil.

Od referenda nakonec upustil, protože město Zlín na BD Podlesí bezplatně převedlo svůj podíl, který měl podle Sekuly hodnotu 200 až 300 milionů korun.

Myslí si, že jeho trestní stíhání souvisí se spory uvnitř bytového družstva i tím, že se kriticky vyjadřoval na adresu krajského policejního ředitelství ve Zlíně. Na pozici zastupitele rezignovat nehodlá. „Nechci dělat zbytečná gesta,“ poznamenal.

Primátora obvinění nepřekvapilo

„Nepřekvapuje mě, že byl obviněný,“ reagoval pro iDNES.cz primátor Jiří Korec (ANO). „Otázkou je, jestli v této či jiných kauzách bude také obžalovaný. Do té doby je třeba dbát na presumpci neviny.“

Korec se Sekulou vedl ostré spory kvůli dani z nemovitosti. Sekula, který za její snížení loni pořádal demonstraci, primátora nazval lhářem. Korec se bránil trestním oznámením, které policie odložila.

„Pokud se to stalo a bude to prokázané, tak to je odsouzeníhodné. Peníze by se takto zneužívat neměly,“ řekl k obvinění Sekuly krajský předseda SPD Jaroslav Holík, který tehdy ještě v této pozici nebyl.

Sekula opustil hnutí loni poté, co ho policie začala vyšetřovat kvůli nahrávce z domovní schůze BD Podlesí. Líčil na ní, že používal peníze na činnosti, které nebyly v souladu s trestním právem. Sekula tvrdí, že se žádné korupce nedopustil a nahrávku si prý ani nepouštěl.

Ve Zlíně se sešli demonstranti proti vysoké dani z nemovitosti (20. června 2024):