Nehoda ochromila semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně

Od brzkých ranních hodin dopravu na tomto místě řídili policisté. „Budeme na místě do doby, než bude světelná signalizace opravená,“ hlásil po osmé hodině ráno mluvčí policie Petr Jaroš.
Krátce před desátou hodinou ráno se podařilo zporovoznit provizorní řešení, které dočasně semafory nahradí.
Na vyřazení semaforů upozornily Technické služby (TS) města Zlín na sociálních sítích. Podle ředitele TS Jakuba Černocha došlo při středeční dopravní nehodě k poškození sloupu světelné signalizace a jeho oprava bude trvat týdny.
„Vím, že je to nepříjemné, ale děláme, co můžeme. Kolegové byli na místě hned po včerejší nehodě a dopoledne pracovali na tom, aby se co nejdříve zprovoznilo provizorní, ale funkční řešení. To se podařilo,“ sdělil Černoch.
Vyřazené byly v ranní špičce také semafory na přechodech u zastávky MHD Náměstí Míru.
„Od rána se u těchto semaforů střídaly hlídky městské policie, aby zajistily bezpečnost chodců i plynulost dopravy. V devět hodin byl jejich provoz obnovený,“ informoval zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.