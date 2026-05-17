Senátoři Goláň a Bazala budou na podzim usilovat o obhájení funkce

Senátoři Tomáš Goláň (ODS) a Josef Bazala (KDU-ČSL) budou v podzimních volbách obhajovat mandát, zjistila ČTK od zástupců stran. Zatímco občanský demokrat Goláň je senátorem za obvod 78 Zlín, lidovec Bazala za obvod 81 Uherské Hradiště. V ostatních senátních obvodech ve Zlínském kraji budou volby až v dalších letech. Kandidáty do letošních senátních voleb v regionu postupně zveřejňují i další politické subjekty.
Před šesti lety porazil daňový poradce Goláň jako tehdejší kandidát hnutí Senátor 21 ve druhém kole senátních voleb očního lékaře Pavla Stodůlku, který kandidoval za Nezávislé. Soupeřem někdejšího starosty Starého Města na Uherskohradišťsku Bazaly byl tehdy ve druhém kole podnikatel Ivo Valenta, který do voleb šel za Nezávislé a letos už kandidovat neplánuje.
V letošních volbách by měl být jedním z Goláňových soupeřů bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík, na souboj s Bazalou se připravuje uherskohradišťský zastupitel Jiří Vašica. Jako nestraníci by oba měli kandidovat za hnutí ANO, řekl ČTK krajský předseda hnutí Radim Holiš. "Krajské předsednictvo to odsouhlasilo, ještě čekáme na finální potvrzení toho republikového," řekl Holiš.
Ve zlínském obvodu je známý i další senátorský kandidát, kterým by měl být vydavatel Jan Doleček z KSČM. "Bude kandidovat pod hlavičkou Stačilo! Na Uherskohradišťsku nebudeme stavět nikoho. Tam se domluvíme, že podpoříme nějakého levicového kandidáta nebo kandidáta za ANO," uvedl krajský předseda komunistů Roman Ramach.
Jména dalších kandidátů pro senátní volby na Zlínsku a Uherskohradišťsku jednotlivé strany a hnutí zatím oficiálně neoznámily. Krajský předseda STAN Tomáš Chmela ČTK řekl, že Starostové na Zlínsku plánují postavit vlastního kandidáta. "Představit ho plánujeme v horizontu několika týdnů. Uherskohradišťsko zůstává z naší strany otevřené, ale i tam řešíme vlastního kandidáta," řekl Chmela.
Lidovci na Zlínsku vlastního kandidáta nepostaví, podpořit plánují Goláně. Občanští demokraté se zase nechystají nominovat vlastního kandidáta na Uherskohradišťsku. Zda tam ODS vyjádří některému kandidátovi podporu, ještě není zřejmé.
Vlastní kandidáty do letošních senátních voleb ve Zlínském kraji neplánují vyslat Piráti ani TOP 09. Zvažují však, že někomu vyjádří podporu. Jisté je, že TOP 09 podpoří na Uherskohradišťsku Bazalu. "Máme na to i usnesení krajského výboru," uvedl předseda krajské organizace TOP 09 Miroslav Zemánek.
Jestli do senátních voleb na Zlínsku a Uherskohradišťsku vyšle své kandidáty SPD, hnutí ještě nerozhodlo. "Zatím diskutujeme. Nevylučujeme, že SPD postaví kandidáty, ale nemáme v tuto chvíli žádné rozhodnutí," řekl člen krajského předsednictva hnutí Lubomír Nečas. S dotazy týkajícími se senátních kandidátů se ČTK obrátila také na Motoristy, jejich mluvčí však ani přes urgence na dotazy nereagoval.