Senioři získají ve Zlíně dvě jízdy Senior taxi navíc při objednávce on-line

Senioři využívající ve Zlíně Senior taxi mohou od června získat dvě jízdy navíc, pokud si je objednají on-line. Senior taxi v krajském městě funguje téměř rok, od loňského 2. června do konce letošního dubna jej využilo 5434 seniorů, sdělil ČTK mluvčí radnice Tomáš Melzer.
Služba je určená pro lidi starší 75 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Jedna jízda ve Zlíně a jeho místních částech vyjde na 40 korun. "Registrovaní uživatelé mají standardně k dispozici čtyři jízdy měsíčně. Nově platí, že pokud si alespoň dvě jízdy objednají přes webovou aplikaci, získají tyto jízdy jako bonus navíc. Jde o jednoduchou možnost, jak si nový způsob objednání vyzkoušet a zároveň získat výhodu," uvedl mluvčí. Senioři se do webové aplikace přihlásí pomocí e-mailu, bez hesla. Zadají trasu, datum a čas plánované jízdy a objednávku potvrdí.
"Senior taxi se během prvního roku stalo důležitou součástí podpory seniorů a lidí se zdravotním handicapem ve Zlíně. Jsme rádi, že služba pomáhá lidem zvládat každodenní cesty pohodlněji a bezpečněji. Novou možností bonusových jízd chceme zároveň podpořit využívání on-line objednávek, které celý systém zjednodušují a zrychlují,“ uvedl náměstek primátora Vojtěch Volf (KDU-ČSL).
Senior taxi funguje také v jiných městech ve Zlínském kraji. Více let je ve Vsetíně, jezdí také v Kroměříži, Valašském Meziříčí či Otrokovicích na Zlínsku.