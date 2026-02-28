Policie našla tělo pohřešované seniorky z Kroměřížska, úmrtí prověřuje

Kdo ženino zmizení ohlásil a zda je zadrženým někdo z příbuzných, policisté odmítli upřesnit.
„Další podrobnosti v tuto chvíli nemohu sdělit, podrobnosti přineseme, jakmile to půjde,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Radomír Šiška.
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...
U Kaplice na Českokrumlovsku spadl dnes jednomístný vrtulník. Jeho pilot utrpěl zranění. Pád vyšetřují policisté. Nikdo další nebyl při havárii zraněn. ČTK to...
V České republice žije pod hranicí příjmové chudoby každý desátý. I přestože je hlavní město dlouhodobě nejbohatším českým regionem, chudoba se mu nevyhýbá. Naopak může být pro řadu Pražanů stále...
Izrael se Spojenými státy začaly vojenskou operaci proti Íránu. Premiér Benjamin Netanjahu hovoří o odstranění existenční hrozby a vyzývá Íránce ke svržení režimu. Washington chce zabránit Teheránu v...
Jednomístný vrtulník se před sobotním polednem zřítil nedaleko osady Stradov u Kaplice na Českokrumlovsku. Stroj pilotoval třiasedmdesátiletý Rakušan, který z havárie vyvázl s poraněnou rukou. Nikdo...
Milan Studnička upravuje Tereziiny lázničky na Českobudějovicku na pobyty pro klienty projektu Dovychovat. V první fázi se chce pustit jen do základních oprav. Do budoucna však plánuje i větší...
Kvůli nehodě dvou vozidel byla více než hodinu uzavřena dálnice D3 na hranici Jihočeského a Středočeského kraje ve směru na České Budějovice. Při havárii...
Tělo seniorky našli policisté nedaleko jejího bydliště na Kroměřížsku. Žena byla pohřešovaná od čtvrtka. Zda se na úmrtí podílel někdo další, nyní kriminalisté prověřují, v souvislosti s případem...
Rok po největší benzenové katastrofě v Evropě vybírá iDNES.cz fotky nejen z hašení požáru, ale z celého roku likvidačních prací, které stále nejsou u konce. V půdě či vodě stále zůstává podle ekologů...
Promenády kolem vltavský břehů v centru Prahy se staly už samozřejmým cílem procházek obyvatel i návštěvníků města. Od jara do zimy se zde střídají kulturní i obchodní akce. Kolikrát nejde po...
Manévry vyvolal v sobotu dopoledne pytlíček s krystalickou látkou, který pražští policisté v noci zajistili po převozu do nemocnice u zfetovaného člověka. Na policejní služebnu v Sokolské ulici...
Milovníky deskových her potěší sobotní akce v Jilemnici.
Situace na Základní škole Hradská v Humpolci, kde v týdnu podala polovina pedagogického sboru výpovědi, by se mohla začít uklidňovat. Ředitelka Helena Kahounová, která byla důvodem tohoto radikálního...