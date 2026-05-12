Oficiální program začíná v úterý večer inscenací Vlastenci brněnského Národního divadla. V sobotu ozvláštní festival Milan Kňažko a Vlado Černý v inscenaci Halpern a Johnson bratislavského Divadla Astorka Korzo 90.
Podle dramaturgyně Kateřiny Koišové přehlídka ukazuje, co mají Češi a Slováci společné, ale i to, co oba národy odlišuje. „Každá země má svůj odlišný politický a společenský kontext. Divadlo reaguje na to, co se odehrává, a je zajímavé sledovat, jak se to během těch třiceti ročníků vyvíjí,“ uvedla.
„Jsme rádi, že se tady tentokrát objeví dvě nejlepší inscenace roku z obou zemí. To jsou Krkavci Dejvického divadla a inscenace Outcast od slovenského souboru Slzy Janka Borodáča,“ zdůraznila.
Krkavci Dejvického divadla získali Cenu divadelní kritiky 2025 v kategorii inscenace roku, podobně jako inscenace Outcast prešovského divadla Slzy Janka Borodáča v ocenění Dosky 2025.
Zlínské divadlo se představí inscenacemi Tiše buší Ploština a Kryl. Diváci uvidí například také Táňu Pauhofovou v inscenaci Hirošima, moja láska bratislavského Divadla Aréna. Divadlo Husa na provázku přiveze inscenaci Držím ti miesto. Doprovodný program nabídne studentská představení, ochotnické divadlo, divadlo pro děti, koncerty či masterclass.
Patronem je herec Lukáš Příkazký
Každoročně má festival svého patrona, kterým je letos herec pražského Dejvického divadla Lukáš Příkazký. „Jsem poctěný, že se mohu zhostit této role. I když je mi jasné, že mě do ní trochu navrtal můj brácha,“ řekl Příkazký s odkazem na svého bratra Marka, herce zlínského Městského divadla.
„Jsem poprvé v životě něčeho patronem, tak vlastně ani nevím, co to obnáší. Ale každopádně si to užiju,“ podotkl. „Vždy jsem tady totiž byl jen v pozici účinkujícího. Přijeli jsme, zahráli a odjeli, ale teď mám další povinnosti a mohu tady zůstat po celou dobu.“
Samozřejmě si i tentokrát zahraje. Ve středu večer v představení Krkavci, které je jedním z největších taháků festivalu.