Festival Setkání Stretnutie uvede nejlepší českou a slovenskou inscenaci roku

Pavel Stojar, ČTK
  16:22aktualizováno  16:22
Ve Zlíně začal česko-slovenský divadelní festival Setkání Stretnutie. Akce, která je přehlídkou nejzajímavějších českých a slovenských divadelních novinek, letos vstoupila do svého 30. ročníku. Potrvá až do neděle 17. května a nabídne také doprovodné akce, například koncerty na otevřené letní scéně za Městským divadlem.

Oficiální program začíná v úterý večer inscenací Vlastenci brněnského Národního divadla. V sobotu ozvláštní festival Milan Kňažko a Vlado Černý v inscenaci Halpern a Johnson bratislavského Divadla Astorka Korzo 90.

Podle dramaturgyně Kateřiny Koišové přehlídka ukazuje, co mají Češi a Slováci společné, ale i to, co oba národy odlišuje. „Každá země má svůj odlišný politický a společenský kontext. Divadlo reaguje na to, co se odehrává, a je zajímavé sledovat, jak se to během těch třiceti ročníků vyvíjí,“ uvedla.

Ve Zlíně začal 30. ročník divadelního festivalu Setkání Stretnutie. (květen 2026)
Herec Tomáš Šulaj jako Boris Berezovskij v představení Vlastenci v podání Národního divadla Brno.
Klára Melíšková v dejvické inscenaci Krkavců
Ivan Trojan, Antonie Martinec Formanová, Anna Fialová, Klára Melíšková, Tomáš Jeřábek, Veronika Lazorčáková a Jaroslav Plesl v dejvické inscenaci Krkavců
Patronem zlínského divadelního festivalu Setkání Stretnutie je herec Dejvického divadla Lukáš Příkazký. (květen 2026)
„Jsme rádi, že se tady tentokrát objeví dvě nejlepší inscenace roku z obou zemí. To jsou Krkavci Dejvického divadla a inscenace Outcast od slovenského souboru Slzy Janka Borodáča,“ zdůraznila.

Krkavci Dejvického divadla získali Cenu divadelní kritiky 2025 v kategorii inscenace roku, podobně jako inscenace Outcast prešovského divadla Slzy Janka Borodáča v ocenění Dosky 2025.

Zlínské divadlo se představí inscenacemi Tiše buší Ploština a Kryl. Diváci uvidí například také Táňu Pauhofovou v inscenaci Hirošima, moja láska bratislavského Divadla Aréna. Divadlo Husa na provázku přiveze inscenaci Držím ti miesto. Doprovodný program nabídne studentská představení, ochotnické divadlo, divadlo pro děti, koncerty či masterclass.

Patronem je herec Lukáš Příkazký

Každoročně má festival svého patrona, kterým je letos herec pražského Dejvického divadla Lukáš Příkazký. „Jsem poctěný, že se mohu zhostit této role. I když je mi jasné, že mě do ní trochu navrtal můj brácha,“ řekl Příkazký s odkazem na svého bratra Marka, herce zlínského Městského divadla.

„Jsem poprvé v životě něčeho patronem, tak vlastně ani nevím, co to obnáší. Ale každopádně si to užiju,“ podotkl. „Vždy jsem tady totiž byl jen v pozici účinkujícího. Přijeli jsme, zahráli a odjeli, ale teď mám další povinnosti a mohu tady zůstat po celou dobu.“

Samozřejmě si i tentokrát zahraje. Ve středu večer v představení Krkavci, které je jedním z největších taháků festivalu.

