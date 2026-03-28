Sezona v Bike aréně Vsetín začne 1. dubna, k dispozici bude šest ze sedmi trailů

Sezona v Bike aréně Vsetín (BAV) začne 1. dubna. Bajkerům bude k dispozici šest ze sedmi tras. Na některých však bude provoz dočasně omezený kvůli lesní těžbě, sdělil ČTK zástupce vsetínské radnice Michal Horský.
První terénní stezky pro horská kola, takzvané traily, se v BAV otevřely v roce 2014, posléze přibyly další. Aréna je ve vsetínské části Semetín a navazuje na hojně využívanou cyklostezku Bečva.
Před zahájením sezony se dělala klasická údržba po zimním období. "Spočívá v čištění trailů, odstranění organické hmoty, listí, jehličí, větví a stromů po zimních kalamitách a těžbách," uvedl Radek Pala ze společnosti, která dělá údržbu. Opravovaly se také poničené úseky, odklízely uvolněné kameny a nánosy hlíny, čistily propustky. Pracovníci také odvodňovali kritická místa a dělali drobné úpravy.
Na sezonu bude k dispozici šest ze sedmi trailů. "Bez omezení by měl fungovat červený Trpaslík a se sníženým komfortem i černá Mraznice, která je pro uživatele technicky náročnější a po letech užívání trochu opotřebovaná. Proto plánujeme na příští rok její rekonstrukci," uvedl místostarosta Petr Kudlík (ANO).
Po nedávných úpravách budou v provozu také modrý trail Hájenka a červený Pytlácký, které se tradičně těší velkému zájmu bikerů. "V jejich případě je ale nutno během sezony počítat s dočasnými omezeními způsobenými nahodilou těžbou z důvodů odstraňování následků řádění kůrovce," uvedl Kudlík.
V případě modrého trailu Trailala a červeného Duhového se jezdci musí připravit na omezení v úvodu sezony. "V jejich linii totiž aktuálně probíhá masivní těžba, která by měla skončit v dubnu. Následně budeme odstraňovat její následky tak, aby traily mohly být co nejdříve zprovozněny," uvedl místostarosta. Poslední z trailů, černý Templářský, bude celou sezonu zavřený kvůli špatnému technickému stavu a velkému množství polomů v jeho prostoru.