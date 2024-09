Cestování po Valašsku bude komfortnější, začala stavba důležité silnice

Trvalo to dlouhých patnáct let, než se silničáři pustili do pokračování stavby čtyřproudové silnice podél Vsetínské Bečvy. Nově zahájený úsek komunikace I/57 mezi Semetínem a Bystřičkou naváže stávající úsek dokončený v roce 2009 a v budoucnu se stane součástí důležitého tahu mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím.