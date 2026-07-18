Silný vítr si vyžádal evakuaci přibližně 20 lidí z okolí hořící budovy ve Zlíně

Autor: ČTK
  10:02aktualizováno  10:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Bouřka doprovázená silným větrem si v pátek večer vyžádala evakuaci přibližně 20 lidí ze čtyř objektů v okolí hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes ráno se do nich mohli vrátit, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák. Hasiči rozsáhlý požár výškové budovy se sklady a kancelářemi likvidují desátým dnem. Trosky objektu, který se minulý týden na dvou místech zřítil, nadále prolévají vodou.

Rychlost větru u hořící budovy měří hasiči již několik dní. V pátek večer při bouřce překročila 40 kilometrů v hodině, což je podle statika hranice představující riziko pro stabilitu torza budovy. "Zahájili jsme proto na doporučení statika evakuaci vytipovaných objektů. Dnes ráno byl znovu umožněn vstup osob do těchto budov," řekl Tlušťák. Podobná situace se podle něj v případě silného větru může opakovat i v dalších dnech.

Požár budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími nadále likviduje šest jednotek hasičů, kteří se u zásahu zpravidla střídají po 12 hodinách. Čerpají vodu z nedaleké řeky Dřevnice a prolévají sutiny. S pomocí dronů s termokamerou vyhledávají na požářišti ohniska se zvýšenou teplotou. I přes páteční déšť se podle Tlušťáka na některých místech pohybuje okolo 80 stupňů Celsia. "Místy se stále objevuje kouř i zahoření," uvedl mluvčí.

Pokud lidé v okolí ucítí kouř, platí podle Tlušťáka doporučení, aby nevětrali. Okolí hořící budovy zůstává uzavřeno. Požár se obešel bez zranění. Jak dlouho hasební práce ještě budou pokračovat, nechtějí hasiči předjímat. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.

Budovu vlastní společnost Cream, která v ní měla své sídlo. Hořet začalo ve čtvrtek 9. července ráno, nejspíše v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na dvou místech zřítila, stát zůstává zhruba její polovina.

Majitel a zakladatel Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75.000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun.

Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.

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