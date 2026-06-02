Skanzen Rochus připomene historii turistiky, nabídne i pozorování hvězd

Autor: ČTK
  13:24aktualizováno  13:24
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Skanzen Rochus v Uherském Hradišti připomene v sobotu 6. června historii i současnost turistiky a cestování krajinou. Při akci pojmenované Rochus pod hvězdami nabídne také tematické programy v jednotlivých usedlostech, hudbu nebo pozorování hvězdné oblohy. ČTK to sdělila programová pracovnice skanzenu Hana Maděričová.

Příchozí se budou moci seznámit s počátky turistiky a její současností. "Chceme návštěvníkům připomenout, jak lidé objevovali okolní krajinu dříve, jak vypadaly poutě, turistické výpravy nebo společné výlety," uvedla Maděričová.

Program začne v sobotu ráno oslavou 130 let organizované turistiky v Uherském Hradišti, kterou připravuje Klub českých turistů Uherské Hradiště. Registrace účastníků a zahájení jsou naplánované v 09:00 v amfiteátru Rochus. Připraveny budou tři turistické trasy. V poledne zahraje v amfiteátru skupina Podskaláci.

Večerní program ve skanzenu začne v 18:00. "V usedlosti z Boršic se návštěvníci dozvědí více o historii turistiky na Uherskohradišťsku, v usedlosti z Veletin je čeká povídání o poutích a putování," uvedla programová pracovnice.

O hodinu později si lidé poslechnou autorské čtení spisovatele Jiřího Jilíka z knihy Tajemné stezky s hudebním doprovodem. Pořadatelé připravují také cvičení se sokolkou, výuku základů první pomoci a dílny pro děti. "Chybět nebude ani Hvězdárna a planetárium Uherský Brod, které připomene, že právě hvězdy odedávna pomáhaly lidem nacházet správný směr na cestách," uvedla Maděričová.

Večer zakončí posezení u táborového ohně. "Návštěvníci si mohou přinést vlastní špekáček k opečení a zazpívat si s Mařaťany za doprovodu kytar. Věříme, že si lidé užijí pohodovou atmosféru muzejní noci i krásné výhledy na zapadající slunce nad Chřiby," doplnila Maděričová. Vyrazit lze též na noční procházku ke kapli svatého Rocha ozářenou plamínky svící.

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