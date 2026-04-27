Skanzen Rochus v Uherském Hradišti ukáže stavění máje a pastvu ovcí

Skanzen Rochus v Uherském Hradišti představí návštěvníkům v pátek 1. května stavění máje a pastvu ovcí. Tradiční prvomájový program zahrnuje také ukázky práce s pasteveckými psy, stříhání ovcí, folklorní vystoupení nebo dílničky pro děti, sdělila dnes ČTK za organizátory Hana Maděričová.
Tradiční akce pojmenovaná Otevírání pastvin a stavění máje začne ve skanzenu v 11:00. O půl hodiny dříve jí bude předcházet mše v kapli svatého Rocha. "Vrcholným momentem dne bude stavění máje, o které se postará Mařacká chasa za doprovodu cimbálové muziky Lintava, ženského sborku Falešnice a Mužského sboru z Kunovic," uvedla Maděričová.
Se zdobením máje počítají pořadatelé od 11:00, její vztyčení je naplánované o dvě hodiny později. "Tradičním lákadlem našeho programu bude ukázka pasení a hlídání ovcí pana Molka jeho border koliemi. Návštěvníci uvidí, jak funguje spolupráce mezi pastevcem a psy při práci na pastvině," uvedla Maděričová.
Odpoledne si zájemci prohlédnou i stříhání ovcí. Program doplní stanoviště ornitologů a včelařky, hry a tvořivé dílničky pro děti. V usedlostech se zájemci seznámí s výkladem etnografky a uvidí ukázky tradičních činností, například kutí kosy, zdobení perníčků nebo zpracování mléka a výrobu sýrů. Ochutnat bude možné lokální pivo, víno a chlebové placky.