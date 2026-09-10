Skanzen Rochus v Uherském Hradišti znovu provoní tradiční slovácké pokrmy

Skanzen Rochus v Uherském Hradišti po roce znovu provoní tradiční slovácké pokrmy. Stane se tak v sobotu 19. září při 12. ročníku Slováckého festivalu chutí a vůní. Příchozí ochutnají například báleše a patenty, sladké placky pečené na plotně. V nabídce budou i pokrmy ze zelí nebo houbový guláš, sdělila dnes ČTK Lenka Kučerová z pořádajícího spolku Region Slovácko. Návštěvníci uvidí také folklorní vystoupení.
"Letošní ročník s podtitulem To nejlepší z trouby představí tradiční recepty, regionální suroviny i výrobky místních producentů," uvedla Kučerová. Ze sladkých pokrmů si budou moci lidé spolu s patenty a báleši pochutnat například i na vdolcích. V nabídce bude též čerstvý chléb, polévky nebo třeba zabijačkové speciality.
"Ochutnat budete moci i méně známé pokrmy našich předků, například manželstvo, zelníky nebo straňanské osuchy. V usedlostech se budou péct buchty i vyrábět domácí nudle," uvedla Kučerová. K pití si lze dát vína místních vinařů, piva z regionálních pivovarů, domácí limonády z přírodních sirupů nebo výběrovou kávu.
Pořadatelé dále připravují malý jarmark regionálních produktů. "O program se postarají dětský folklorní soubor Kalinka a pěvecký sbor Tetky z Ostrohu, zazní kramářské písně v podání Anety Holomčíkové. Dětské návštěvníky potěší pohádka loutkového divadla Kašpárek nebo herní louka plná aktivit," doplnila Kučerová.
Areál muzea v přírodě bude pro návštěvníky otevřený od 10:00 do 16:00. Zájemci, kteří se chtějí vyhnout frontám u pokladen, si mohou vstupenky pořídit v předprodeji. Podrobnosti o gastronomickém festivalu jsou zveřejněny na webových stránkách.
Bývalé cvičiště na kopci Rochus začala uherskohradišťská radnice revitalizovat v roce 2010, kdy zde byly vysázeny ovocné sady tradičních slováckých odrůd. O rok dříve město opravilo kapli svatého Rocha, později cesty a další infrastrukturu. Skanzen je pro návštěvníky otevřený od roku 2016. Areál nabízí expozice tradiční lidové architektury z různých období od konce 19. do poloviny minulého století.