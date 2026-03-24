Skanzen v Uh. Hradišti představí jarní zvyky, velikonoční akce budou i jinde

Skanzen Rochus v Uherském Hradišti představí v sobotu 28. března jarní zvyky. Návštěvníci uvidí mečový tanec, vynášení smrtky nebo velikonoční obchůzku s pomlázkami, sdělila dnes ČTK Lenka Kučerová ze sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko. Velikonoční programy se v příštích dnech chystají i na dalších místech na jihovýchodě Moravy.
Akce pojmenovaná Od fašanku do Velikonoc se v uherskohradišťském skanzenu uskuteční od 13:00 do 17:00. Fašank je regionální název pro masopust. "V chalupách se budou malovat vajíčka a plést pomlázky, chybět nebudou ani čerstvě upečené jidášky. Svou zručnost předvedou návštěvníkům krasličářky i košíkáři. Areálem projdou chlapci s hrkači a děvčata vynesou Mařenu, abychom společně přivítali jaro," řekl ředitel skanzenu Jan Blahůšek.
Vystoupení folklorních souborů a velikonoční tvoření připravují na Květnou neděli, tedy na 29. března, v areálu památkových domků Na Rajčovně v Hluku na Uherskohradišťsku. Ukázky výroby oplétaných kraslic i pletení pomlázky si budou moci zájemci ve stejný den prohlédnout v Trchalíkově usedlosti v Šumicích na Uherskohradišťsku.
"Příležitost nasát velikonoční atmosféru, ochutnat regionální speciality a podpořit tradiční rukodělnou výrobu pak nabídne ve dnech 28. a 29. března Velikonoční jarmark v Uherském Hradišti," uvedla Kučerová.
Ukázky výroby kraslic, pletení pomlázek i výrobků ze šustí ve středu 25. března nabídnou Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a také Muzeum Bojkovska v Bojkovicích na Uherskohradišťsku. "Na konci měsíce, od 30. března do 1. dubna, se lidoví výrobci představí také ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti," doplnila Kučerová. Podrobnosti o jednotlivých akcích jsou zveřejněny na webu.
Velikonoční program se chystá na 28. března i na Ranči Kostelany na Kroměřížsku. Nabídne tematické tvořivé dílny, pletení pomlázek, zdobení kraslic, jarní stezku s odměnou pro děti, vodění na koních a vystoupení folklorního souboru Vonička. "Celodenní program je koncipován tak, aby zaujal jak děti, tak dospělé návštěvníky," sdělila ČTK za pořadatele Věra Stojar. K ochutnání bude navíc připraveno speciální jarní menu.