Skanzen v Uherském Hradišti připravil program Pole, louky, sady, neumřeme hlady!

Ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti bude v sobotu program Pole, louky, sady, neumřeme hlady! Návštěvníkům přiblíží, jak se na slovácké dědině hospodařilo v období sklizně a jak se lidé připravovali na zimu, sdělila ČTK programová pracovnice skanzenu Hana Maděričová.
"Podzim byl pro naše předky obdobím, kdy vrcholila sklizeň a zároveň bylo potřeba připravit domácnost na dlouhé zimní období. Zpracovávalo se ovoce, obilniny, udilo maso a ukládaly se zásoby. Právě tyto činnosti chceme návštěvníkům ukázat tak, aby si je mohli nejen prohlédnout, ale také ochutnat a některé si sami vyzkoušet," uvedla Maděričová.
Součástí programu bude pečení kváskového chleba, uzení masa, lisování jablek a ochutnávka čerstvého moštu a čerstvě upečeného štrúdlu. Návštěvníci se seznámí také se zpracováním kdoulí. K vidění budou i tradiční podzimní práce. Připravený bude i program pro děti.
Pozornost bude věnovaná také Sadu starých ovocných odrůd, který byl na Rochusu založený před 16 lety. Návštěvníci se dozvědí, jak ovocné stromy připravit na zimu a proč má smysl staré odrůdy uchovávat. "Staré ovocné odrůdy jsou důležitou součástí naší krajiny i kulturního dědictví. Každá z nich má své vlastnosti, historii a místo, odkud pochází. Chceme ukázat, že péče o ně není jen návratem do minulosti, ale také způsobem, jak toto dědictví zachovat pro další generace," uvedla Maděričová.
O tradici Dušiček a jejich významu bude vyprávět Antonín Klaret. "Podzimní období je spojené nejen se sklizní a přípravou na zimu, ale také se vzpomínáním na ty, kteří už mezi námi nejsou. I proto jsme chtěli do programu zařadit povídání o Dušičkách a připomenout jejich místo v tradicích našich předků," uvedla Maděričová. Program začne ve 14:00, potrvá do 17:00.