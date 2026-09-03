Skauti ve Zlíně otevřeli novou krajskou klubovnu, vzniká i archiv

Autor: ČTK
  16:41aktualizováno  16:41
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| foto: ČTK

Skauti dnes ve Zlíně otevřeli novou krajskou klubovnu. Prostory na takzvaném druhém segmentu na sídlišti Jižní Svahy nahradily původní malou klubovnu v centru města. Díky nové klubovně vznikly také prostory pro krajský skautský archiv se stovkami archiválií i digitalizovaných dokumentů, nejstarší z nich pochází z období první republiky. V kraji je téměř 5000 aktivních skautů, jejich počet roste, řekl dnes ČTK a České televizi předseda krajské rady Junáka Zlínského kraje Petr Foltýn.

"Máme nové krásné prostory," uvedl Foltýn. Nové prostory jsou téměř čtyřikrát větší než původní.

Původní prostory sloužily jako zasedací místnost a sklad a nebylo místo pro archivování. Na novém místě je sklad, kde jsou věci pro skautské kurzy, které zaštiťuje krajská rada, také archiv, sociální zázemí. "Máme odpovídající prostor pro setkávání, zasedání, kurzy, školení a i schůzky dětí," uvedl Foltýn. Nové prostory z velké části upravili svépomocí sami skauti.

Skautský archiv postupně vzniká. "Máme veškeré zázemí, veškeré věci pro to, abychom mohli archivovat a digitalizovat a dát věcem místo, jaké potřebují. Zatím zpracováváme to, co k nám lidé nosí, z různých středisek i z domácností, i to, co bylo uskladněno dřív," uvedl Foltýn.

V archivu jsou i baťovské stopy. "Baťa skauty aktivně podporoval a dokonce tady byly některé velké sjezdy," uvedl člen krajské rady Junáka Zlínského kraje Jakub Grós. Hodně materiálů je například i z Uherskohradišťska, z některých měst, kde skauting zanikl, je však materiálů méně.

Skautů v kraji přibývá. "Trend ve Zlínském kraji kopíruje trend republikový, a to je nestálý růst. Od roku 2003 je nás dvojnásobek, necelých 80.000 v republice. Skautingu se daří, je oblíbený u dětí i u rodičů. Doufám, že novými prostory podpoříme tu poptávku," uvedl Foltýn.

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