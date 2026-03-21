Sníh rychle mizí, lyžuje se jenom ve Stupavě. Chtějí vydržet až do Velikonoc

Autor: ČTK
  8:02aktualizováno  8:02
Ve Zlínském kraji se lyžuje už jen na sjezdovce ve Stupavě. Spuštění lanovky zvažovali po několikadenním přerušení provozu ještě provozovatelé zimního střediska v Karolince, kvůli výraznému úbytku sněhu se však rozhodli lyžařskou sezonu ukončit. Uzavřená už jsou i ostatní lyžařská střediska v regionu
Na Stupavě se ještě o víkendu lyžovalo. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Lyžařský areál ve Stupavě na Uherskohradišťsku. (28.11.2025)
Na kopci v obci Stupava na Uherskohradišťsku se lyžovalo už v první polovině...
Ve Stupavě zůstávají v provozu hlavní sjezdovka se dvěma vleky a dětská sjezdovka s pásem. Je na nich mezi 40 až 80 centimetry sněhu.

„Ráno je to většinou teď pořád zmrzlé. Přes den to samozřejmě částečně taje,“ řekl provozovatel areálu Lubomír Orel. „Jsou krásné dny, svítí sluníčko, takže ideální jarní lyžovačka.“

Naopak na menší a mírnější sjezdovce na hřebeni sníh v minulých dnech odtál, spolu s ní je uzavřená i sjezdovka, která ji propojuje s hlavním svahem. Lyžovat vyrážejí zájemci do Stupavy především ráno a večer, kolem poledne jsou sjezdovky téměř prázdné.

Lyžařská sezona v kraji odstartovala. Jako první se rozjely vleky ve Stupavě

„Od pátku jsme navíc zavedli pro všechny návštěvníky dětské jízdné, abychom trošku ještě přilákali lidi,“ naznačil Orel. Otevřeno je od 8.15 do 19.30 hodin.

Pokud bude přát počasí, středisko by podle něj mělo zůstat otevřené alespoň do Velikonoc. Poprvé se v aktuální sezoně rozjely ve Stupavě vleky koncem loňského listopadu.

„Sezona je po dlouhé době dlouhá a pro nás dobrá v tom, že lidé chodili,“ libuje si provozovatel. „Takže my jsme velice spokojení.“

Jinde už sezona skončila

V Karolince se zatím naposledy lyžovalo minulý víkend, od pondělí areál přerušil provoz. Existovala možnost, že by se lyžovalo od pátku do neděle v tomto týdnu, nakonec to však kvůli tání sněhu možné nebude.

„Ve středu jsme to odpískali a sezonu ukončili,“ řekl provozovatel střediska Jan Dudek. „Provoz už by vyžadoval značné úsilí, navíc se má pokazit počasí na víkend.“

Poprvé ve skončené sezoně si do Karolinky mohli zájemci za lyžováním vyrazit o posledním prosincovém víkendu.

Ve Zlíně se lyžuje už sto let. Vášeň pro ski málem stála Tomáše Baťu život

„Pro nás to byla historicky nejlepší sezona,“ pochvaluje si Dudek. „Samozřejmě hlavní podíl na tom má stavba nové čtyřsedačkové lanovky. Přidalo nám to spoustu nových lyžařů, jsme spokojení.“

V minulém týdnu ukončila provoz také střediska Synot Kyčerka a sjezdovka Horal ve Velkých Karlovicích, areál Rališka v Horní Bečvě nebo středisko Troják u Rajnochovic. Další zimní areály v kraji většinou zavřely už dříve.

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní podnik ji buduje mezi zastávkami Belárie a Černý kůň v souvislosti s blížícím se otevřením Dvoreckého...

Zimní údržba silnic první třídy a dálnic ve Zlínském kraji je dražší než loni

ilustrační snímek

Zimní údržba silnic první třídy a dálnic ve Zlínském kraji je letos dražší než v minulé sezoně. Od loňského listopadu do konce letošního února přišla téměř na...

21. března 2026,  aktualizováno 

Letošní zima byla pro silničáře v Pardubickém kraji náročnější než loňská

ilustrační snímek

Letošní zima byla pro silničáře v Pardubickém kraji náročnější než loňská. Stavu silnic nesvědčily časté teplotní výkyvy, tedy střídání mrazů a oblev, kdy...

21. března 2026,  aktualizováno 

Prostějov spotřeboval rekordní množství soli a písku na zimní údržbu

ilustrační snímek

Pracovníci technických služeb v Prostějově spotřebovali od loňského listopadu do konce února na údržbu sjízdnosti místních komunikací 673 tun posypové soli, v...

21. března 2026,  aktualizováno 

Silničáři v Ústeckém kraji v zimní sezoně spotřebovali víc materiálu

ilustrační snímek

Zimní údržbu silnic v Ústeckém kraji letos komplikovaly teplotní výkyvy. Někteří silničáři proto končící sezonu hodnotí jako náročnější, než byla předchozí...

21. března 2026,  aktualizováno 

Zima byla na jihu Moravy pro silničáře náročnější, je výrazně více výtluků

ilustrační snímek

Letošní zima byla pro silničáře na jihu Moravy náročnější než minulá. Měla mnoho dní, kdy se střídaly teploty nad a pod nulou. Na silnicích jsou proto stovky...

21. března 2026,  aktualizováno 

Náročná zima zvýšila v Karlovarském kraji výdaje na údržbu silnic a chodníků

ilustrační snímek

Údržba silnic byla tuto zimu pro silničáře i obce v Karlovarském kraji náročnější než v zimě předešlé. Náročnější údržba vozovek i chodníků se podle nich...

21. března 2026,  aktualizováno 

Auta dusí už i menší města, pomáhá zavedení automatů i odstavné plochy

Parkovací automat na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí

Nárůst osobní dopravy komplikuje život nejen ve velkých městech, s nadmírou aut se potýkají i menší sídla v regionu. Týniště nad Orlicí na Rychnovsku kvůli tomu zpoplatnilo parkování v centru,...

21. března 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Náklady na údržbu silnic Vysočiny byly tuto zimu nadprůměrné, víc je i výtluků

Zimní údržba silnic na Vysočině v končící sezoně bude stát přibližně 280 až 300 milionů korun, předpokládají krajští silničáři. V porovnání s předchozími...

21. března 2026,  aktualizováno 

Zimní údržba v hradeckém kraji do března stála přes 265 milionů, meziročně více

ilustrační snímek

Zimní údržba v Královéhradeckém kraji do konce února vyšla silničáře na více než 265,4 milionu korun, meziročně o 14,9 procenta více. Najeli také více...

21. března 2026,  aktualizováno 

Letošní zima bude pro silničáře v Plzeňském kraji nejdražší za šest sezon

ilustrační snímek

Letošní zima bude pro silničáře v Plzeňském kraji nejdražší za šest sezon. Celkové výdaje odhadují na 280 milionů korun, což by bylo meziročně o 32 milionů Kč...

21. března 2026,  aktualizováno 

Zima byla v Moravskoslezském kraji pro údržbu silnic náročnější než předešlá

ilustrační snímek

Společnosti, které se v Moravskoslezském kraji starají o údržbu silnic, hodnotí letošní zimu jako náročnější než předešlou. Do terénu musely vyrazit ve více...

21. března 2026,  aktualizováno 

Silničáři na jihu Čech spotřebovali o 75 procent více posypu než loňskou zimu

ilustrační snímek

Letošní zima na jihu Čech s častým sněžením, námrazami a náledím patřila podle silničářů k nejnákladnějším za posledních pět let. Silničáři spotřebovali o 75...

21. března 2026,  aktualizováno 

