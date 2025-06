Zastupitelé nyní pověřili starostu jednáním o podmínkách kupní smlouvy se současným vlastníkem i jednáním s bankami ohledně úvěrů.

„Rádi bychom měli situaci v létě už vyřešenou,“ řekl starosta Richard Holiš. „Nestojíme na místě, jednáme s budoucími investory. Až budeme oficiálními vlastníky, tak můžeme domlouvat konkrétní podmínky investorů.“

Lidé v referendu souhlasili s tím, aby město koupilo areál někdejších skláren o rozloze téměř 42 tisíc metrů čtverečních od společnosti Synot Real Estate za 52 milionů korun. Výsledek byl jednoznačný. Zúčastnilo se ho 36,93 procenta voličů v Karolince.

Nájemníci zůstávají

Město areál převezme i s nájemníky. „Možná ještě nabídneme prostory dalším, než se domluvíme s investory, co se v areálu a kde bude dělat,“ uvedl Holiš. „Byla by škoda nevyužít těchto prostor pro další nájem.“

Starosta jedná s bankami, částečně předjednané jsou různé úvěry na koupi areálu. Město, které má rozpočet asi 100 milionů korun, chce na koupi skláren získat 30 milionů korun jako bezúročnou půjčku Zlínského kraje. Zatím však nemá informace o tom, jak kraj rozhodne.

Od banky si Karolinka plánuje vzít úvěr 22 milionů korun. Jsou však třeba další investice, zejména do demolice a sanace i údržby.

Vedení města už dříve označilo případný nákup areálu za ekonomicky proveditelný a přínosný. Město navíc získá kontrolu nad rozvojem svého centra. Ve spolupráci s krajem má v bývalé rafinérii vzniknout i nový domov pro seniory. Tuto investici by však Karolinka neplatila. „Umíme zde nabídnout Zlínskému kraji i státu vhodné prostory v centru pro tvorbu toliko potřebných nových kapacit – lůžek v sociální oblasti,“ je přesvědčený starosta.

Další část areálu se formálně stane brownfieldem, tedy nemovitostí, která je nevyužívaná a zanedbaná. Radnice na její proměnu chce čerpat dotaci od státu ve výši 70 procent, současné prostory zdemolovat a připravit území pro lehkou výrobu.

Z hutě bude multifunkční prostor

V zóně, která zůstane ve vlastnictví města, zůstane zachována hutní hala jako odkaz historie Karolinky. „V hutní hale by mohl vzniknout multifunkční prostor se sportovním, kulturním, turistickým a jiným vyžitím,“ naznačil Holiš. „Jako první akce v tomto prostoru může být umístění malé přenosné sklářské pece v době konání Sklářského jarmarku v Karolince. Symbolicky tak vrátíme do hutní haly to, co jí dělá hutní halou a patří k ní,“ dodal.

Z budovy vrátnice má být nájemní bydlení s obchody, budou tady i sklady a dílny. Areál kartonážky hodlá radnice zbourat a pozemky prodat developerům, kteří zde vybudují bytový dům.

Archivní video: Sklárny v Karolince po 160 letech skončily.