Školáci si oběd nabírají sami, vracejí méně jídla. Často jsou šikovnější ti malí

Petr Skácel
  15:42aktualizováno  15:42
U vchodu do školní jídelny v prvním patře základní školy ve Zlíně–Malenovicích, které místní říkají „Osmička“, se řadí děti. U dveří si čipem pípnou a na terminálu se jim zobrazí, jaký oběd mají naražený. Vejdou do jídelny, v níž jsou dva dlouhé stoly s nachystaným jídlem ve velkých nádobách. Připomíná to bufetový systém v hotelech.

Děti si vezmou tác s příborem, nalijí polévku, poté naberou maso a rýži, u čehož jim asistují kuchařky či vychovatelka. Když dojedí, někteří si jdou přidat. Po obědě pak třídí zbytky do označených nádob.

Zlínská škola je první v krajském městě, která přešla na samoobslužný způsob výdeje obědů. Inspiraci našla před dvěma lety při návštěvě Švédska a také v Tanvaldu, kde jej spustili loni jako první. Město jim k tomu během léta za 2,5 milionu korun upravilo jídelnu.

Na základní škole ve Zlíně-Malenovicích zavedli „finský způsob“ výdeje jídla, který spočívá v zavedení samoobslužného systému. Děti si nabírají jídlo samy a má je to vést k odpovědnosti, ohleduplnosti a k omezení plýtvání potravinami. (říjen 2025)
Na základní škole ve Zlíně zavedli „finský způsob“ výdeje jídla, který spočívá v zavedení samoobslužného systému. Děti si nabírají jídlo samy a má je to vést k odpovědnosti, ohleduplnosti a k omezení plýtvání potravinami. (říjen 2025)
Na základní škole ve Zlíně-Malenovicích zavedli „finský způsob“ výdeje jídla, který spočívá v zavedení samoobslužného systému. Děti si nabírají jídlo samy a má je to vést k odpovědnosti, ohleduplnosti a k omezení plýtvání potravinami. (říjen 2025)
Na základní škole ve Zlíně zavedli „finský způsob“ výdeje jídla, který spočívá v zavedení samoobslužného systému. Děti si nabírají jídlo samy a má je to vést k odpovědnosti, ohleduplnosti a k omezení plýtvání potravinami. (říjen 2025)
Na základní škole ve Zlíně-Malenovicích zavedli „finský způsob“ výdeje jídla, který spočívá v zavedení samoobslužného systému. Děti si nabírají jídlo samy a má je to vést k odpovědnosti, ohleduplnosti a k omezení plýtvání potravinami. (říjen 2025)
6 fotografií

„Byla to pro nás velká změna. Nevěděly jsme, co to bude znamenat pro kuchyň i pro děti,“ říká vedoucí školní jídelny Marcela Bartončíková. S hlavní kuchařkou Vladimírou Cencingerovou v dubnu navštívily zmíněný Tanvald a tento systém viděly v praxi.

„Po měsíci provozu už víme, že k tomu dřívějšímu už bychom se nevrátily,“ podotkla Bartončíková.

Zbytků je o 70 procent méně

Hlavní výhoda je, že školáci si nyní nabírají jen tolik jídla, kolik opravdu chtějí a kolik snědí. „Zajímavé je, že menší děti jsou často šikovnější než starší. Umí si jídlo lépe nabrat a téměř všechno dojedí,“ vypozorovala Cencingerová.

Na oběd se strachem. Prvňáky trápí příliš těžké tácy, škola zvažuje nasadit vozíky

„Nejlépe to zvládají prvňáčci, kteří se s jiným systémem ještě nesetkali. Přišli rovnou ze školky, kde byli zvyklí na podobný styl, takže jim to připadá přirozené,“ řekla Bartončíková. „Výhodou bylo, že naše děti už byly zvyklé na bufetový systém, samy si dříve nabíraly polévku a salát, takže to pro ně nebylo úplně nové,“ dodala.

Naopak starší žáci si obvykle jídlo vezmou rychle, aby nezdržovali, a občas něco vrátí. I tak ale během září ubylo zbytků jídel o asi 70 procent. Školáci si přitom mohou i přidat. „Zejména maso sice hlídáme, ale když někdo bere méně, pak zůstane pro ostatní. Zatím to vždy vyšlo,“ sdělila Bartončíková.

Špagety nejsou úplně jednoduché

Změna sice přinesla více práce, ale i úlevu. „Kuchařky mají víc úklidu, protože po výdeji musí uklidit větší plochu. Na druhou stranu už nemusí stát celé poledne u výdejového okénka a vydat 400 obědů. Záda ani ruce už je tolik nebolí, teď hlavně dohlíží a doplňují,“ říká vedoucí jídelny.

V jídelně pomáhají i další kuchařky a vychovatelka. „Hlavně menším dětem radí, kolik jídla si mají nabrat, a společně všechno kontrolují,“ zmínila Cencingerová.

Na talíř si děti nabírají samy. Ubylo zbytků, pochvaluje si škola jídelnu

A co dětem chutná nejvíc? Těstoviny, rizoto, omáčky, špagety a sladké obědy. U některých jídel ale musejí kuchařky více přemýšlet, jak je nabídnout, protože se při samoobsluze hůře nabírají.

„Například se špagetami jsme chvíli zápasily. Děti je milují, ale nejsou úplně jednoduché na výdej. Sladká jídla zkoušíme různě, třeba nákypy nebo sladké těstoviny mají limity. Ani Honzovy buchty jsme zatím nezkoušely,“ líčí Bartončíková.

Zaplacených obědů přibylo

Začátky ale nebyly jednoduché. Ze školy odešly dvě kuchařky, které nechtěly v novém systému pracovat, a ve škole tak zatím vaří jen jeden oběd. Od listopadu by se měl jídelníček rozšířit.

„Jakmile nastoupí nová kuchařka, plánujeme třikrát týdně vařit dvě jídla, z toho jedno bezmasé,“ dodala vedoucí jídelny.

Spokojení jsou také rodiče. Oproti loňskému září se počet objednaných obědů zvýšil o padesát denně. „Dcery jsou z toho nadšené. Mohou si nabrat, kolik chtějí, a vybírají podle toho, jak jídlo vypadá,“ popsala Monika Bajerová, která má v páté třídě dceru Evelínu a v první třídě Stellu.

„Prvňáčci měli zpočátku obavu, jak to zvládnou, ale paní učitelky jim pomáhají,“ chválí. „Dnešní děti se snaží být samostatné a tohle je vede k tomu, že se učí samy rozhodovat.“

Děti musejí přemýšlet o velikosti porce

Je možné, že se tento model rozšíří i na další zlínské základní školy. Jako první může přijít na řadu Štípa, kde se bude stavět nová jídelna a kuchyň.

„Všude je to otázka financí, prostoru, technologií a samozřejmě dohody s vedením školy. Ředitel musí být s tímto systémem ztotožněný,“ řekla náměstkyně primátora Martina Hladíková. „V Malenovicích se to u dětí i školy setkává s velkým ohlasem, což mě moc těší.“

Než do jídelny jdou raději do mekáče. Děti jedí hůře, pětina má nadváhu

Průkopníkem „finského způsobu“ výdeje jídel u nás byl Tanvald, kde obědy zajišťuje společnost Primirest. Funguje také v Jablonci nad Nisou.

„Razíme heslo: 'Raději si víckrát přidej, než jednou vyhoď '. Vedeme děti k systematickému přemýšlení o velikosti porce. A také chceme, aby po sobě zanechaly jídelnu a výdejní pult v takovém stavu, aby se mohli obsloužit i další strávníci,“ uvedl Josef Hásek, regionální ředitel provozu Primirest.

Podle něj je výhod celá řada: odstranění front při výdeji, zvýšení zájmu dětí o jídlo a téma plýtvání či podpora samostatnosti a odpovědnosti žáků. „Důležité je i propojení se školou. Pedagogové chodí na obědy společně s dětmi, diskutují s nimi o jídle a kontrolují, co snědly,“ poznamenal Hásek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Kuba: Jízdné v regionálních jihočeských vlacích bude příští rok mírně levnější

Jízdné v regionálních vlakových spojích na jihu Čech bude v příštím roce nepatrně levnější. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) ČTK řekl, že to umožní nový...

17. října 2025  15:20,  aktualizováno  15:20

Postrach neplatičů vyráží do ulic Hradce, za hodinu zkontroluje tisíce aut

Nepřehlédnutelná elektroškodovka Enyaq ověšená kamerami vyráží v Hradci Králové do ostrého provozu. Úkolem novinky ve vozovém parku městské policie je kontrola parkování: za pouhou hodinu zvládne...

17. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Praha našla strom pro letošní Vánoce. Smrk v osadě na Děčínsku rostl 85 let

Letošní advent bude hvězdou Staroměstského náměstí statný smrk ztepilý od soukromého majitele z Ústeckého kraje. Letitý jehličnan pochází z osady Lesné u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Rostl 85...

17. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Poutník životem malíře a Zrnko času: Liberecká galerie nabízí podzimní výstavy

Dvojici podzimních výstav, které spojují přírodu, barvy a jemnou melancholii, nabízí liberecká Galerie Lázně. První z výstav s názvem Poutník životem malíře...

17. října 2025  15:09,  aktualizováno  15:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Žena z Olomoucka naletěla podvodníkům a přišla o 741.000 korun.

O 741.000 korun připravili neznámí podvodníci pětapadesátiletou ženu z Olomoucka, která jim peníze kvůli vidině zhodnocení několikrát poslala a poté i osobně...

17. října 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

Slezské divadlo Opava uvede operu Carmen k 150. výročí její premiéry

Slezské divadlo Opava uvede operu Carmen francouzského skladatele Georgese Bizeta. Její nastudování spojilo se 150. výročím její premiéry. Režie se ujal...

17. října 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

„Nelžete o nás.“ Brněnská univerzita chce od pražské rektorky Králíčkové omluvu

Vedení Masarykovy univerzity (MUNI) v Brně zvažuje předžalobní výzvu na rektorku Univerzity Karlovy (UK) Milenu Králíčkovou. Důvodem je její vyjádření pro Hospodářské noviny, kde uvedla, že brněnská...

17. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:26

Cizinec na D46 u Vyškova projel kolem policistů rychlostí 194 km/hod

Cizinec na dálnici D46 poblíž Vyškova projel kolem dálničních policistů rychlostí 194 kilometrů v hodině, na místě přišel o řidičský průkaz. Na policejním webu...

17. října 2025  14:43,  aktualizováno  14:43

Firma 4 Army, která dodala armádě polní kuchyni za 65 milionů, je v insolvenci

Brněnská společnost 4 Army, která se pře s ministerstvem obrany kvůli pozdní dodávce kontejnerové kuchyně za 65 milionů korun, je v insolvenci. Návrh na ni ve...

17. října 2025  14:24,  aktualizováno  14:24

NÚKIB v souvislosti s volbami zaznamenal tři kyberbezpečnostní incidenty

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny zaznamenal tři kyberbezpečnostní incidenty. V...

17. října 2025  14:19,  aktualizováno  14:19

Autobusové nádraží ve Dvoře za 133 milionů bude mít zastřešená nástupiště

Kompletní rekonstrukci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem, které vzniklo ještě za socialismu, provede sdružení firem Eurovia a Stako za 133 milionů korun. Rada města vybrala nejnižší...

17. října 2025  15:55

Zářící stezka napříč Evropou. Žluté lázně rozsvítí památky a dominanty kontinentu

Putovat napříč zářící Evropou budou moct již brzy návštěvníci Žlutých lázní. Již po čtvrté rozsvítí břeh Vltavy světelný park, tentokrát pod titulem Srdce Evropy. Není tak už nutné jezdit za různými...

17. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.