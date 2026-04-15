Škola získala humanoidního robota. Při uvedení předvedl Jacksona, Elvise i kung-fu

„Těším se, jak ho budeme programovat, máme nachystaný plán s panem učitelem. Robot je teď připravený z továrny, nějaké základní věci umí. Ale my budeme programovat jeho vidění, jak mluví, jak reaguje na ostatní,“ řekl student druhého ročníku IT Martin Koudela.
Cílem je do robota zakomponovat umělou inteligenci. „Aby uměl reagovat sám, aby se sám ovládal a sám dělal věci, které pro něho byly připravené,“ uvedl Koudela.
Jeho spolužáka Jana Vašíčka při první ukázce zaujalo, jak se robot pohyboval a předváděl prvky bojových sportů. „Rozhodně bude výzva s ním pracovat, bude to nová zkušenost a podle mě nás to bude bavit,“ uvedl Vašíček.
Menším dětem se líbily robotovy tance, mávání i symbolické posílání polibků. „Robot je dobrý. Překvapil mě hodně tanec Michaela Jacksona,“ řekl Kryštof. Děti budou také vybírat robotovi jméno, u malých dětí vedl Orbisáček.
Robot je vysoký přibližně 135 centimetrů a váží okolo 35 kilogramů. Je vybavený desítkami senzorů a samostatně řízených motorů, které mu umožňují reagovat na okolí v reálném čase. Zapojí se do výuky na základní i střední škole. Cílem je přiblížit studentům principy robotiky, chystá se také otevření kroužku robotiky.
„Podle mého soudu je budoucnost v robotech, protože ve službách, marketingu, ve výzkumu budou do budoucna zapotřebí, a my dneska nemáme žádné studenty, kteří je umí programovat,“ řekl zakladatel soukromé školy Ivo Valenta.
„Tady se to budou učit celé čtyři roky, aby mohli v různých firmách nebo institucích programovat. Dneska je to zatím spíš zábava, ale do budoucna už to bude stroj, robot, který bude dělat i mnoho dalšího,“ dodal.
Humanoid stál 1,2 milionu korun, bylo třeba koupit také další vybavení potřebné k programování.
Mateřskou školu Orbis navštěvuje 50 dětí, na základní škole je jich asi 120, na střední bezmála 180. Informační technologie studuje na střední škole ve čtyřech ročnících sedm desítek studentů, letos se do prvního ročníku hlásilo asi dvacet uchazečů.
Kromě informačních technologií nabízí střední škola Orbis také gymnázium s jazykovým zaměřením a obor Ekonomika a podnikání.
16. února 2026