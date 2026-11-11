Zlín Film Festival nabízí školám více filmů, které mohou využít při výuce

Organizátoři Zlín Film Festivalu nabízejí v letošním školním roce školám více filmů, které mohou využít při výuce. K dispozici mají zdarma 40 krátkých českých i zahraničních filmů. Doplňují je metodické materiály a pracovní listy, které pomáhají otevírat zajímavá témata, hledat souvislosti a rozvíjet kritické myšlení žáků, sdělila dnes ČTK mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Zlínský mezinárodní filmový festival pro děti a mládež je největším a nejstarším festivalem svého druhu na světě, letos se konal 66. ročník.
"Naším cílem je přirozený zájem dětí a mladých lidí o audiovizuální obsah smysluplně využít také ve vzdělávání. Film zde neslouží primárně k výuce kinematografie, ale jako prostředek, který dokáže otevírat důležitá témata, vyvolávat diskusi a podněcovat děti k vlastnímu přemýšlení," uvedla umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová.
Platforma Zlín Fest Screen je dostupná na webu video.zlinfest.cz. Učitelé si ji mohou vyzkoušet při ukázkové hodině, která se uskuteční 26. listopadu. Platforma funguje dva roky. "Do nového školního roku platforma vstupuje s rozšířenou nabídkou filmů a novými tématy. Pedagogové mohou filmy jednoduše vyhledávat podle věku žáků, vyučovacích předmětů či tematických okruhů. Díky krátké stopáži je lze zařadit i do běžné vyučovací hodiny," uvedla mluvčí.
Filmy je možné využít v různých předmětech. "Například vizuálně hravý Mythopolis nabízí netradiční pohled na svět mytologie, zatímco populárně-naučné filmy Moderní Prométheus a Biošortky mohou atraktivní formou obohatit výuku dějepisu či přírodovědných předmětů. Filmy v původním znění mohou navíc posloužit také při výuce cizích jazyků," uvedla mluvčí.