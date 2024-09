Školy mají nové ředitele i obory. Prvňáků je méně, středoškoláků přibylo

Dlouhá léta platilo, že zlínské Gymnázium Lesní čtvrť vede Jan Chudárek a šéfkou Gymnázia T. G. Masaryka je Alena Štachová. Od léta ale obě školy mají nové ředitele. Stali se jimi Pavel Simkovič a Přemysl Šil.

„Byl jsem zástupcem ředitele dvacet let a přesun do pozice ředitele po odchodu pana Chudárka mi přišel logický,“ řekl Simkovič, který uspěl v konkurzu na pozici ředitele Gymnázia Lesní čtvrť. „Samozřejmě cítím větší odpovědnost a tlak, ale s tím jsem do toho šel.“

Stejně se do pozice šéfa dostal Šil, který byl zástupcem ředitele čtrnáct let. „Škola má dobře nakročeno, ale chtěl bych ji ještě posunout dál. Například rozvojem různých typů gramotnosti nebo propojováním předmětů,“ naznačil nový ředitel Gymnázia T. G. M.

Změna ve vedení dvou prestižních škol v krajském městě je jednou z novinek školního roku, který včera začal. Do prvních tříd nastoupilo asi šest tisíc prvňáčků, oproti loňsku je jich o zhruba 200 méně. Naopak o tři stovky letos přibylo středoškoláků, do prvních ročníků jich přišlo 7 500.

„Je poznat, že do škol teď míří silnější populační ročníky. Ale kapacita v kraji je dostatečná, žáci si mají z čeho vybrat,“ řekl Libor Basel, ředitel Střední průmyslové školy Otrokovice.

Školy drží krok s dobou

Právě tady letos otevřeli maturitní obor přírodovědné lyceum. Technická či zdravotní lycea nabízejí i další čtyři školy v kraji.

„Rozšířili jsme vzdělávací nabídku několika našich škol o tyto obory, aby byly atraktivní a držely krok s dobou,“ uvedla krajská radní pro oblast školství Zuzana Fišerová. „Reagujeme tak na trend všeobecného vzdělání a zároveň myslíme na to, aby toto vzdělání mělo určitou specializaci.“

Lyceum je na pomezí všeobecného vzdělávání na gymnáziu a odborně zaměřených škol.

„Absolventi budou schopni pokračovat ve studiu na přírodovědně zaměřených vysokých školách, ale zároveň budou více odborně zaměření než studenti vycházející z gymnázií,“ vysvětlil Basel.

Za správný krok to považuje i ředitel zlínského gymnázia Šil. „Jedná se o rozšíření nabídky ze strany kraje v reakci na populační růst,“ podotkl. „Není to špatná myšlenka, jde ale o jiný typ studia než na gymnáziu.“

Střední zdravotnická škola a VOŠ Kroměříž pak poprvé nabízí obor diplomovaná všeobecná sestra.

Ve Zlíně otevřelo nové soukromé gymnázium

Zlín hlásí i další novinky. Otevřelo zde soukromé jazykové gymnázium, které je součástí vzdělávacího institutu Orbis zahrnujícího mateřskou, základní i střední školu. Sídlí na náměstí T. G. Masaryka, otevřelo třídu pro dvacet žáků a školné vyjde na 50 tisíc korun ročně.

„Máme kapacitu sto studentů a plánujeme každý rok nabírat dvacet nových, takže za čtyři roky budeme mít klasické čtyři ročníky. A navíc můžeme ob rok zaplnit i dvě nové třídy,“ popsala ředitelka Kateřina Blaha Hlavňovská, podle níž letos zájem uchazečů dvojnásobně překročil volná místa.

Podobně hodlá nové žáky nabírat také Waldorfská základní škola Jasan, která se ze Želechovic přestěhovala do opravené budovy kousek od Památníku Tomáše Bati ve Zlíně. Včera v ní přivítali 55 dětí.

„Jsme pomalu rostoucí školou, každý rok přijímáme novou první třídu a v roce 2029 budeme již plně organizovanou devítiletkou,“ sdělila spoluzakladatelka školy Veronika Paličková.

Přibližně stejný zůstává celkový počet dětí v mateřských školách, který se pohybuje kolem 20 300. Jejich rodiče od letoška čekají změny v platbách za pobyt v mateřince. Dosud si každá školka určovala cenu sama, například ve Zlíně to bylo od 350 do 900 korun. Nyní ji jednotně stanovil magistrát na 600 korun. Stejná bude také v Kroměříži, což je nárůst o 150 korun. V souladu s vyhláškou to mohlo být až 1 500.

„O maximální výši úplat jsme vůbec neuvažovali,“ poznamenala náměstkyně zlínského primátora Martina Hladíková. „Máme zájem na tom, aby byla služba dostupná pro co největší okruh dětí a žáků.“