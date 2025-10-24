Obce přijdou kvůli školám o miliony. Stát všechny zvýšené náklady nepokryje

Milan Libiger
  9:02aktualizováno  9:02
Vedení obcí i krajů budou muset od roku 2026 platit kuchařky, školníky a uklízečky ve školách. Rozhodla o tom vláda v rámci změny školského zákona, zároveň ale slíbila, že na to samosprávám přispěje. Jenže peněz, které pošle, je málo a velká část nákladů se přenesla na obce a kraje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Například ve Zlíně vyjdou platy nepedagogických pracovníků ročně na 170 až 175 milionů korun, od státu by přitom mělo do města dorazit jen 140 milionů.

„Stát nám sice tvrdil, že všechny náklady pokryje, ale to byl nesmysl. A pokud se ještě zvednou platy, třeba o pět procent, tak se můžeme bavit o dalších osmi a půl milionech. Nakonec nám může chybět až 44 milionů,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Obce odmítají platit kuchařky a uklízečky. Bojí se, že nebudou mít dost peněz

Takové úspory není možné najít v provozu radnice. I proto, že stát na města přenáší stále nové agendy. „Dostáváme se o to více do krize ohledně investic,“ řekl Korec.

Potíže mají i menší města. Rožnovu pod Radhoštěm budou scházet tři miliony korun, a to bez zvyšování platů. „Je to jeden z dalších kroků, kdy se na města předávají povinnosti a nejsou ze strany státu zcela pokryté. Tím nám ukrajuje z dobrého hospodaření,“ postěžoval si starosta Jan Kučera.

Změna financování nepedagogů by se mohla odložit, připustil ministr školství

„Letos bychom měli z daní dostat přibližně 22 milionů korun, příští rok by to mohlo být 23,5 milionu. Ale převedli na nás nepedagogické pracovníky, kteří nás budou stát 2,5 milionu,“ podotkl starosta Pitína Michal Vrba.

Daňové příjmy tak obci klesnou o 800 tisíc korun. „Budeme se s tím muset v rozpočtu vypořádat. Asi neuděláme něco, co jsme měli naplánováno,“ uvažuje Vrba.

Zlínský kraj pošle navíc 110 milionů korun

Zlínský kraj do rozpočtu na příští rok vyčlenil 110 milionů korun pro nepedagogické pracovníky z vlastních zdrojů, aby tak dorovnal částku 600 milionů, kterou by měl vyinkasovat od státu.

„Ročně jsme mohli dávat zhruba miliardu na investice. Právě odsud vezmeme peníze, které bychom jinak mohli dát do obnovy a rozvoje krajského majetku,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Dosáhli svého. Odklad reformy financování nepedagogů vzešel ze Zlínského kraje

Stát chtěl nejdříve platby nepedagogických pracovníků převést na obce a kraje od letošního září. Po odporu, který přišel hlavně ze Zlínského kraje, posunul termín až na začátek kalendářního roku 2026.

Součástí změny školského zákona byla částečná úprava zákona o rozpočtovém určení daní, ve které stát obcím a krajům vyčlenil na platy nepedagogických pracovníků peníze, jež jim měly stačit. Dostávat je mají podle počtu žáků. Nově musejí obce a kraje navíc zajišťovat i nákupy školních pomůcek, učebnic, školení a další věci v rámci ostatních neinvestičních výdajů.

Starostové ze Zlínského kraje žádají prezidenta o veto. Nechtějí platit uklízečky

Některé pozice nepedagogických pracovníků jsou také pod minimální mzdou. Ředitelé škol jim dávají část ohodnocení učitelů. To teď bude na obcích a krajích. Stát už dříve upozornil, že na dorovnání mezd nenašel peníze.

„Stát nikdy netvrdil, že obce a kraje nebudou muset nic doplácet,“ reagovala mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová. „Převádí jim pouze prostředky, které sám normoval na nepedagogickou práci pro rok 2025, navýšené o růst daňových příjmů. Skutečné náklady v jednotlivých obcích a krajích stát nezná, takže částky, které doplácí, se mohou lišit,“ doplnila.

Ať náklady hradí z přebytků, říká ministerstvo

Podle ministerstva financí kraje a obce mohou výdaje hradit ze svých příjmů, protože peníze z podílů na daních nejsou účelově vázané. „Nesouhlasíme proto s tvrzením, že by tato změna měla brzdit rozvoj obcí a krajů,“ řekla Gabriela Krušinová z oddělení vnějších vztahů a komunikace resortu financí.

„Obce i kraje naopak dlouhodobě disponují značnými finančními rezervami. Ke konci roku 2024 činily jejich zůstatky na bankovních účtech, bez příspěvkových organizací, 451 miliard korun,“ dodala.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 24. října 2025  10:02

Melantrichova ulice

Turisté s trdelníky na Starém Městě v Melantrichově ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Rytířská ulice

Holubi na Starém Městě v Rytířské ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Na Můstku

Holubi na Starém Městě v ulici Na Můstku.

vydáno 24. října 2025  10:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Staroměstské náměstí

Plynové ohřívače na Staroměstském náměstí.

vydáno 24. října 2025  10:01

V rámci tradiční školní akce Duch(k)ování proběhla v letňanské základní škole generála Františka Fajtla DFC ve čtvrtek 23. října 2025 i soutěž o nejoriginálnější dýni.

vydáno 24. října 2025  10:01

Čtvrteční požár seníku na Jihlavsku způsobil jedenáctimilionovou škodu

Hasiči museli ve čtvrtek večer vyjíždět k požáru velkokapacitního seníku v Dušejově na Jihlavsku. Odhadnutá škoda je 11 milionů korun. Příčinu požáru, u...

24. října 2025  8:27,  aktualizováno  8:27

Kostel svatého Václava na Smíchově

vydáno 24. října 2025

Zda bude toto poslední koloběžka v Praze jako hlavním městě bude skutečně záležet na mnoha okolnostech než jen na přání zastupitelů.

vydáno 24. října 2025

Vystoupili jsme jako každý den ráno z tramvaje (cesta do školy a do práce)... A místo pohledu dolů na chodník (jako vždy), zvedneme oči...nesmí se na ní ukazovat...
Byl to mžik...po pár sekundách...

vydáno 24. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost

Dva týdny si řidiči zvykají, že při cestách z Rokycan na severní Rokycansko už nemusejí jezdit přes Osek nebo Litohlavy, ale mohou jet po nové silnici, která obě obce míjí. Zatímco v Litohlavech...

24. října 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Ústavní soud odmítl i stížnost Šimona, který usiloval o obnovu kauzy Slopné

Ústavní soud odmítl stížnost Davida Šimona odsouzeného za vraždu seniora ve Slopném na Zlínsku. Šimon tvrdí, že se vraždy nedopustil. Neúspěšně usiloval o...

24. října 2025  8:09,  aktualizováno  8:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.