Školu v Karolince čeká rekonstrukce za 35 mil. Kč, školní rok skončil dříve

Základní školu v Karolince na Vsetínsku čeká o letních prázdninách rekonstrukce. Půjde o jednu z největších modernizací za poslední desetiletí, náklady přesáhnou 35 milionů korun, sdělil dnes ČTK zástupce radnice. Počítá se s výměnou elektroinstalace, rekonstrukcí školní kuchyně i pořízení nových gastrotechnologií. Školní rok skončil kvůli rekonstrukci dříve, škola je ode dneška zavřená. Školka funguje, děti ze základní školy mají možnost využít příměstského tábora, řekl dnes ČTK zastupitel Vlastimil Rapant (nez).
Karolinka má zhruba 2500 obyvatel, ve škole je 174 dětí, do školky jich chodí zhruba pět desítek. Ve škole je v plánu výměna elektroinstalace v prvním a druhém podlaží. Elektroinstalace pochází z roku 1980, kdy byla škola vybudována.
Modernizace čeká i kuchyni, která denně připravuje přes 300 obědů. "Kuchyně projde kompletní proměnou a modernizací. Vzniknou nové rozvody vody, elektřiny, součástí projektu bude také nová vzduchotechnika a změna dispozičního uspořádání kuchyně. Dojde také na kompletně nové gastrovybavení, to současné je již za hranicí životnosti a vyžaduje časté opravy," uvedl Rapant.
V kuchyni budou nové konvektomaty, multifunkční pánve, myčky, chladicí boxy, pracovní stoly, vozíky i další zařízení. "Práce začnou na konci července a dokončení město plánuje na závěr září," uvedl Rapant.
Výuka na začátku školního roku omezená nebude, práce ovlivní především provoz školní kuchyně o prázdninách. Město na léto zajistilo s restaurací U Vleku obědy pro externí strávníky. "Občané, kteří jsou zvyklí na obědy, tak o tuto možnost nepřijdou,“ uvedl místostarosta Oldřich Škorňák (nez.). Pro školáky bude na začátku září zajištěna externí dodávka jídla.
Radnice počítá s třicetiprocentní dotační podporu z ministerstva pro místní rozvoj. "Dotační podmínky se během příprav několikrát měnily a nebylo vůbec jisté, zda se záměr podaří vůbec zahájit. O to více nás těší, že jsme nakonec získali příslib dotace na elektroinstalaci školy, rekonstrukci kuchyně i nové gastrovybavení. Pro město je to mimořádně důležitá investice do budoucnosti našich dětí, zaměstnanců školy a školy samotné," uvedl starosta Richard Holiš (nez.).