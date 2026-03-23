Samosprávy a kraje od letoška platí nepedagogické pracovníky ve školách. Starostové i hejtman tento nápad kritizovali s obavou, že na to budou muset doplácet ze svých rozpočtů, i když jim stát slíbil více peněz z daní.
Změna nastala od začátku roku a ukazuje se, že zřizovatelé skutečně musejí používat i vlastní zdroje. Ve Zlíně z městské kasy za leden a únor doplatili na platy uklízeček, kuchařek a školníků ve školách dva miliony korun.
„Město analyzuje dostupné informace. Teprve na základě konkrétních dat bude možné posoudit, zda budou finanční prostředky ze sdílených daňových příjmů pro pokrytí těchto výdajů dostačující,“ nastínil ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).
Změna financování nepedagogů by se mohla odložit, připustil ministr školství
Město loni vyčlenilo na školství 151 milionů korun, letos 320. Na mzdy nepedagogických pracovníků šlo 174 milionů, z toho 29 milionů korun vyplatilo za první dva měsíce.
V této sumě jsou i nákupy školních pomůcek, učebnic, školení a další věci v rámci ostatních neinvestičních výdajů (ONIV). Také ty od letošního roku přešly na obce a kraje.
Jako kompenzaci dostávají od státu větší podíl na sdílených daních, přičemž ale někde hlásí, že si za první dva měsíce příliš nepolepšili.
Důležité je, aby školy fungovaly bez omezení
„Zatím nám přišly totožné peníze jako loni, přitom bychom měli dostat více,“ poukázal starosta Pitína Michal Vrba (Společně pro Pitín).
V Pitíně loni škole poslali provozní příspěvek 1,6 milionu, letos čtyři miliony korun. Tedy o 200 tisíc korun měsíčně více.
„Nadšení z toho nejsme, ale pořád čekáme, jestli nám nepřijdou další peníze,“ poznamenal Vrba. Daňové příjmy státu se během roku vyvíjí, takže se i příjmy měst, obcí a krajů mohou měnit.
Buď nebude na chodníky, nebo na uklízečky ve školách, tepou starostové stát
V Uherském Hradišti odhadli roční zvýšené náklady, které půjdou na vrub města, na 14 milionů korun. Příspěvek na školství navýšili o 73 milionů a očekávají daňové výnosy zvýšené o necelých 60 milionů. V průměru město posílá na platy nepedagogických pracovníků šest milionů měsíčně.
„Pro nás je důležité, aby školy fungovaly bez omezení. Proto jsme změnu promítli do rozpočtu města a navýšili příspěvky školám tak, aby měly prostředky na provoz i mzdy nepedagogických pracovníků,“ sdělila místostarostka Jana Grygarová (ANO).
Ve Vsetíně odhadli celoroční deficit v oblasti školství na 13 milionů korun. Příspěvek na školství byl za první dva měsíce deset milionů korun. Podle starosty Jiřího Čunka (KDU-ČSL) musí město brát peníze z investiční části rozpočtu.
Vláda slibovala plnou kompenzaci
„To znamená, že budeme muset škrtat v investičních potřebách našich občanů,“ upozornil Čunek. „Vláda Petra Fialy, která za tímto krokem stojí, přitom stále zdůrazňovala, že budeme mít stoprocentní kompenzaci. Samozřejmě to zdaleka není pravda a já to vnímám jako podraz.“
V Kroměříži za první dva měsíce zaplatili 13 milionů korun, zhruba o stejnou částku se městu zvedly daňové příjmy. Otázka je, jak se budou vyvíjet dál.
„Víme, že nám zvýšené náklady nebudou kompenzovány v plné výši. Kolik budeme dokrývat z městského rozpočtu, však zjistíme až na konci roku,“ naznačil kroměřížský starosta Tomáš Opatrný (ANO).
Obce přijdou kvůli školám o miliony. Stát všechny zvýšené náklady nepokryje
Zlínský kraj zaplatil za leden a únor 112 milionů, na nepedagogické pracovníky celkem vyčlenil v letošním rozpočtu 731 milionů korun. V této částce je i navýšení platů nepedagogů od letošního dubna. Od státu by měl kraj dostat 580 milionů.
„Pokud se budou provozní výdaje určené pro platy nepedagogů navyšovat, budeme muset hledat úspory jinde, tedy na úkor prostředků určených pro rozvoj kraje, pravděpodobně i z prostředků pro investice,“ připustil hejtman Radim Holiš (ANO), který je i předsedou Asociace krajů. Ta o tom už jednala s vládou.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO), který se dostal do funkce po loňských poslaneckých volbách, sdělil, že fungování systému bude chtít vyhodnotit.
Ministr Plaga chce systém přehodnotit
„Už dříve jsem říkal, že myšlenka převodu byla sice dobrá, ale zpracování ze strany bývalé vlády už bohužel ne. I proto jsem se rozhodl systém co nejdříve vyhodnotit, k čemuž by mohlo dojít už v průběhu jarních měsíců,“ nastínil Plaga, který o tom jednal i se zástupci Sdružení místních samospráv (SMS).
Plaga přislíbil, že bude trvat na návratu části ONIV pod kapitolu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, což by obcím a krajům částečně ulevilo.
„Podle našich dat 75 procent škol a školských zařízení už dříve na platy nepedagogů doplácelo například z prostředků určených pro pedagogy, převod financování tento stav prohloubil,“ uvedl předseda SMS Petr Halada. „Velmi proto vítáme záměr ministerstva školství provést co nejdříve analýzu celého systému,“ dodal.