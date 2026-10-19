Skončila lhůta pro podávání nabídek na stavbu porodnice ve zlínské nemocnici

Autor: ČTK
  9:34aktualizováno  9:34
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Lhůta pro podávání nabídek na stavbu Gynekologicko-porodnického komplexu (GPK) Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně skončila dnes ráno. ČTK to dnes sdělila mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Počet nabídek na zakázku za 1,76 miliardy korun nemocnice neuvedla. GPK bude po dlouhé době první novou stavbou v areálu zlínské krajské nemocnice.

Nemocnice vypsala veřejnou soutěž na zhotovitele stavby GPK letos v únoru, dnes skončila lhůta pro podávání nabídek. "Po vypršení této lhůty bude nyní probíhat posouzení a hodnocení podaných nabídek. Jakmile hodnotící komise vybere konkrétního uchazeče na zhotovitele stavby, poběží lhůta pro podání námitek. Teprve po ukončení této zákonné lhůty bude KNTB výběr zhotovitele podrobněji komentovat, do té doby se v této souvislosti nebude k ničemu vyjadřovat," uvedla mluvčí.

V novém komplexu bude centrum porodní asistence i zázemí pro gynekologické pacientky. "Věřím, že ocení maximální soukromí ve formě jednolůžkových pokojů a moderních prostor, včetně operačních sálů. Naším hlavním cílem není pouze postavit novou budovu, ale vytvořit pavilon pro matku a dítě, který bude splňovat po technologické i odborné stránce nejvyšší evropské standardy," uvedl dříve primář gynekologicko-porodnického oddělení KNTB Vladimír Kalist. Objekt bude mít dvě podzemní, pět nadzemních a jedno technické podlaží. Nemocnice se chce v nové porodnici zaměřit také na koncept společného pobytu rodiny.

Projekt GPK se loni rozšířil o vybudování nového centrálního vjezdu a dopravní osy v centrální části nemocničního areálu. Součástí investičního záměru je také první etapa přípravy území pro stavbu na takzvaném Gahurově prospektu včetně plánovaného centrálního polybloku urgentních oborů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...

Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan Piskořovi vracejí Medlovu na Vysočině jeho příběh i původní vybavení. Hosté jim vozí staré vypínače, v...

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný minimalismus. Co místo nich nosit, abyste letos na podzim nešlápli vedle? Módní trendy se mění rychle a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo

Pneuservisy mají v listopadu naplno. Od 1. 11. totiž platí povinnost pro jízdu...

Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom řídí známou poučkou o sedmi stupních, jiní čekají na první sníh. Ani jedno ale není univerzálním...

Sokolský běh republiky bude na Vysočině na sedmi místech

ilustrační snímek

Sokolského běhu republiky, který je od roku 2019 součástí oslav vzniku Československa, se budou moci lidé na Vysočině 28. října zúčastnit na sedmi místech....

20. října 2026  9:29,  aktualizováno  9:29

Mladoboleslavské divadlo uvede muzikál Sugar, doprovodí ho živý orchestr

ilustrační snímek

Městské divadlo v Mladé Boleslavi uvede muzikál Sugar podle slavné filmové komedie Někdo to rád horké. Inscenaci v režii Jaroslava Slánského doprovodí živý...

20. října 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Galerie Přerov chystá výstavu snímků osobností, naváže na výročí kina

ilustrační snímek

V Galerii Přerov se otevře výstava Facelook!, která zachycuje portréty českých i zahraničních osobností pořízené při filmových natáčeních. Jejich autorem je...

20. října 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Metropolitní oblasti a Národní centrum Dopravy 4.0 chtějí urychlit přípravu projektů

20. října 2026  10:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lampy za miliony, více zeleně. Kampa projde obnovou, otázkou je harmonogram

Revitalizace parku KAMPA. Návrh architektky Magdaleny Kurfürstové ze studia TAK.

Nového veřejného osvětlení se dočká pražský park Kampa. Obnova začíná v úterý, staré lampy nahradí tzv. Pražské lucerny. Jde o součást projektu na celkovou revitalizaci parku u Vltavy, jeho zeleně,...

20. října 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Makro Gastro Cup otevírá registrace. Vítězové získají stáž u Zdeňka Pohlreicha

20. října 2026  10:25

refurbed uzavírá kruh. Nově umožňuje elektroniku nejen nakupovat, ale i prodávat

20. října 2026  10:18

Nejvyšší soud odmítl dovolání aktérů kauzy Bereta, šlo o vynášení informací

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání všech pěti aktérů kauzy Bereta, která spočívala ve vynášení informací z policejních spisů a trestních řízení. Rozhodoval bez...

20. října 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

Slaný povede koalice ODS, ANO, Sportovci, Volba pro Slaný a Naše Česko

ilustrační snímek

Slaný na Kladensku povede koalice pěti politických uskupení: ODS, ANO, Sportovci - Unie pro sport a zdraví, Volba pro Slaný a Naše Česko. Koalice má 18 křesel...

20. října 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

Zlín 21 vyzval hnutí STAN, aby jednalo o koalici se silným mandátem

ilustrační snímek

Zlínské hnutí Zlín 21 vyzvalo hnutí STAN, aby směřovalo společná jednání ke vzniku koalice pro změnu se skutečně silným mandátem. Zlín 21 to uvedl v...

20. října 2026  8:16,  aktualizováno  9:03

Z Bullerbynu rovnou do Holešovic. Slavné dětské příběhy ožijí na Jatkách78

Jatka78 zvou do světa dětí Astrid Lindgrenové: v říjnu uvedou Děti z Bullerbynu...

Sáňkování, spaní na seníku nebo krocení berana. Příběhy šesti kamarádů z knihy Astrid Lindgrenové ožijí na pražské scéně Jatka78. V sobotu 24. října sem zavítá brněnské Divadlo Polárka s inscenací...

20. října 2026  10:10

Nový podvod se snaží oklamat lékaře, někteří zaplatili falešné faktury

Podvodný email dožadující se u lékařů na Karvinsku zaplacení za licenci a...

Policisté na Karvinsku vyšetřují nový podvod, který cílí na lékaře. Pachatelé jim zasílají výzvu k zaplacení za licence k účetním programům, nechybí ani věrohodná falešná faktura. V několika...

20. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×