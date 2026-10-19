Skončila lhůta pro podávání nabídek na stavbu porodnice ve zlínské nemocnici

Lhůta pro podávání nabídek na stavbu Gynekologicko-porodnického komplexu (GPK) Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně skončila dnes ráno. ČTK to dnes sdělila mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Počet nabídek na zakázku za 1,76 miliardy korun nemocnice neuvedla. GPK bude po dlouhé době první novou stavbou v areálu zlínské krajské nemocnice.
Nemocnice vypsala veřejnou soutěž na zhotovitele stavby GPK letos v únoru, dnes skončila lhůta pro podávání nabídek. "Po vypršení této lhůty bude nyní probíhat posouzení a hodnocení podaných nabídek. Jakmile hodnotící komise vybere konkrétního uchazeče na zhotovitele stavby, poběží lhůta pro podání námitek. Teprve po ukončení této zákonné lhůty bude KNTB výběr zhotovitele podrobněji komentovat, do té doby se v této souvislosti nebude k ničemu vyjadřovat," uvedla mluvčí.
V novém komplexu bude centrum porodní asistence i zázemí pro gynekologické pacientky. "Věřím, že ocení maximální soukromí ve formě jednolůžkových pokojů a moderních prostor, včetně operačních sálů. Naším hlavním cílem není pouze postavit novou budovu, ale vytvořit pavilon pro matku a dítě, který bude splňovat po technologické i odborné stránce nejvyšší evropské standardy," uvedl dříve primář gynekologicko-porodnického oddělení KNTB Vladimír Kalist. Objekt bude mít dvě podzemní, pět nadzemních a jedno technické podlaží. Nemocnice se chce v nové porodnici zaměřit také na koncept společného pobytu rodiny.
Projekt GPK se loni rozšířil o vybudování nového centrálního vjezdu a dopravní osy v centrální části nemocničního areálu. Součástí investičního záměru je také první etapa přípravy území pro stavbu na takzvaném Gahurově prospektu včetně plánovaného centrálního polybloku urgentních oborů.