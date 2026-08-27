Slavičín na Zlínsku o víkendu oslaví 770 let od založení

Město Slavičín na Zlínsku si o víkendu připomene 770 let od založení a první písemné zmínky o něm. Na programu oslav je hudba, prezentace tradic i tamních firem. Zámecký park ožije od pátku do neděle koncerty, gastrozónou, řemesly i aktivitami pro děti, sdělil dnes ČTK starosta Tomáš Chmela (STAN). Město má přes 6000 obyvatel.
"Jsme nejstarším městem v celém regionu, jehož založení se spojuje s biskupem Brunem ze Schauenburgu. Byl to po králi Přemyslu Otakarovi II. nejdůležitější muž v celém státu a přímo se podílel na kolonizaci Slavičínska. Akt svěření slavičínské provincie Helembertovi z Věže v roce 1256 je jednou z nejvýznamnějších moravských listin 13. století. To je zásadní důvod k oslavám tohoto výročí," uvedl starosta.
Oslavy začnou v pátek v 15:00 v zámeckém parku. Před kuželnou se představí tamní firmy TVD-technická výroba, EC-TECH, Prabos, Jancarik, VTÚVM, NTS Prometal, DFH, Ekofiltr, ZEKA, HOPA CZ či Krajči Plus. Na pódiu na louce před zámkem zahájí hudební program uskupení Vesna, zahraje také Poetika, Desmod a kapela Doga.
V sobotu ve 13:00 projde městem průvod, v zámeckém parku vystoupí dechová hudba Gloria a cimbálová muzika Slavičan, HUP, Pam Rabbit, Michal Hrůza a Sto zvířat. Na neděli je připraven průvod od kostela do zámeckého parku, kde bude v 11:00 mše svatá. Celebrovat ji bude emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner. V odpoledním programu se představí dechová hudba Boršičanka a národopisné soubory, v 17:00 bude koncert Kristiana Šebka, který zpívá písně Karla Gotta. Vstup je zdarma.