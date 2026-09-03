Slavičín si připomene památku amerických letců padlých v bitvě v roce 1944

Autor: ČTK
  11:28aktualizováno  11:28
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Slavičín na Zlínsku si v sobotu připomene památku 28 amerických letců padlých při letecké bitvě nad Bílými Karpaty v roce 1944 a 80 let od převozu jejich ostatků. Vzpomínkové akce Pocta americkým letcům se zúčastní americký velvyslanec v ČR Nicholas Merrick, sdělila dnes ČTK zástupkyně slavičínské radnice.

Vzpomínková akce Pocta americkým letcům připomene 80. výročí exhumace padlých amerických vojáků, jejichž ostatky byly 3. až 5. září 1946 za účasti více než 3000 lidí převezeny na hřbitovy v západní Evropě a USA. Sobotní program začne v 16:00 na slavičínském hřbitově. Kromě položení věnců k památníku jsou připraveny i přelety vojenských letounů a seskoky parašutistů. V zámeckém parku se v 17:30 otevře expozice v Domku přátelství (House of Friendship), promítat se budou filmové dokumenty, zahraje SwingDixie Vojenské hudby Olomouc. V letním kině se bude večer promítat snímek Osamělý vlk.

Slavičín získal podporu velvyslanectví USA v Praze k zachování sbírky artefaktů z letecké bitvy nad Bílými Karpaty, která byla více než čtyři desetiletí shromažďována v zaniklém muzeu letecké bitvy v nedalekém Šanově. Podpora umožní konzervaci a evidenci sbírky a vytvoření moderních expozic. V Šanově vznikne Muzeum amerických letců, ve Slavičíně je Domek americko-českého přátelství. Součástí projektu je obnova památníku v Jabloní, kde dopadl bombardér B-17G Big Time, a vytvoření naučných tras propojujících místa spojená s leteckou bitvou.

Slavičín se péči o památku amerických letců věnuje více než čtyři desetiletí. "Je to pro nás velké uznání i závazek. Příběhy amerických letců jsou pevně spojené s naším krajem a díky podpoře velvyslanectví USA je můžeme uchovat a představit dalším generacím," uvedl historik a starosta Slavičína Tomáš Chmela (STAN).

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