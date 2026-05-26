Slon Jack ve zlínské zoo dlouho nezůstane. Před Ulu už smrtelně zranil jinou samici

Petr Skácel
  13:32aktualizováno  14:10
Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici a usmrtil ji, v zoo již dlouho nezůstane. O jeho dalším osudu rozhodne komise odborníků. Nešlo totiž o první takový incident, před třemi lety po jeho útoku zahynula jiná samice.

Pátek 22. května začal ve zlínské zoo běžnou rutinou. Chovatelé ráno krmili zvířata, individuálně s nimi trénovali, kontrolovali jejich zdravotní stav a po desáté hodině slony vypustili do venkovních výběhů.

První šly ven tři samice, potom samec a zvířata se rozprostřela po celém výběhu. Chvíli po jedenácté hodině došlo k interakci mezi samcem Jackem a slonicí Ulu. Zpočátku vypadala běžně, což se ale po několika desítkách sekund změnilo.

Slon Jack způsobil smrt samice Ulu. Ve zlínské zoo nezůstane. (květen 2026)
„Jack začal tlačit Ulu do východu z výběhu. Ulu upadla a z pitvy jsme zjistili, že tímto tlakem a pádem bylo způsobeno poranění páteře,“ popsal ředitel zoo Roman Horský. „Reakce chovatelů byla rychlá, ale Ulu už nešlo zachránit.“

Veterinární lékař Dominik Gregořík, který provedl pitvu, zjistil, že u slonice došlo ke zranění krčních obratlů a dva byly rozdrceny. „Laicky došlo ke zlomení vazu, což zřejmě vedlo k okamžité smrti po pádu na zem,“ poznamenal Gregořík.

Celý incident trval zhruba dvě minuty a zahrada má jeho kamerový záznam. „Jack nebyl rozzuřený, ale měli jsme obavu, aby neobrátil pozornost na další dvě samice. Náznaky tam byly,“ uvedl Horský. „Všichni sloni byli rozrušení, věděli, že se něco děje. Prvořadé tak bylo nalákat Jacka a oddělit ho od skupiny, což se podařilo.“

Dostal se do svého venkovního výběhu a z něho pak dovnitř do pavilonu. Druhá část týmu zajistila stažení návštěvníků z této oblasti pavilonu Karibuni a poté jeho uzavření.

„Tento den byl jeden z nejsmutnějších, který jsme v zahradě zažili. Jsem ale pyšný na profesionalitu lidí, kteří tam byli. Nepředvídatelné chování Jacka mohlo mít horší následky,“ uvědomuje si Horský.

Roli mohly hrát hormony

Zoologická zahrada teď stojí před úkolem zjistit, proč k útoku sloního samce došlo. Do Zlína dorazil na podzim 2023, předtím byl v zahradách ve Velké Británii, Švýcarsku a Maďarsku. Podle zástupců zoo se od jeho příchodu nedělo nic nestandardního.

„Sloni jako stádová zvířata žijí v sociálních skupinách a nelze říct že k útokům nedochází,“ sdělil Horský. „Jde o sílu, v níž jsou provedeny. Interakce se čas od času objeví, i ve volné přírodě se to děje,“ dodal.

Jack měl před incidentem hlavu na hřbetu, což někdy bývá k vidění před začátkem páření. „Budeme analyzovat jeho chování s experty, ale na to bude potřeba hodně času,“ podotkl šéf zahrady.

Zoo posílá každý týden vzorky hormonální situace sloních samic do laboratoře v Německu a nyní čeká na jejich výsledky. „Zjistíme, v jakém stádiu říje byly a jestli to třeba nezpůsobily výkyvy hormonů,“ uvedla hlavní zooložka Markéta Horská.

Jack má čtyři potomky a ve Zlíně si slibovali, že se podaří počít slůně i zde. Už nyní tady mají první mládě slona afrického v Česku: sameček Zyqarri se narodil v červnu 2021, ale po inseminaci.

Nizozemský specialista na slony Con Mul navíc zdůraznil, že Jack je geneticky cenný, stejně jako zlínské samice. Proto také odborníci jednohlasně doporučili jeho přesun do zlínské zoo navzdory tomu, že v březnu 2023 po konfliktu s Jackem v Maďarsku zahynula sloní samice Buba.

Podle záznamů z mezinárodní sloní encyklopedie EleWiki a chovných databází se incident odehrál v maďarské zoo Sóstó v Nyíregyháze.

Nizozemský specialista na slony Con Mul a ředitel Zoo Zlín Roman Horský. (květen 2026)

„Z nevysvětlených důvodů samec Jack, který byl ve venkovním výběhu s rodinou Buby a Kwanzy, napadl Bubu dne 17. března 2023 a vážně ji zranil. Navzdory lékařské péči muselo být zvíře utraceno,“ uvádí EleWiki. „Oficiální důvod smrti byl popsán jako útok slona Jacka,“ popisuje chovná databáze slonů elephant.se.

Přesto koordinátoři chovu Jacka doporučili pro chov v novém zlínském zařízení. Otázka je, jak to vyhodnotí nyní. Přesuny zvířat v Evropě podléhají přísnému řízení koordinátora chovu slonů afrických, který sleduje celou populaci v zajetí a určuje management chovu.

Rozdíl byl i v tom, že maďarská samice Buba nebyla plodná a Jack ji nepářil, zatímco slonice ve zlínské zoo pářil od loňska. Například Ulu naposledy před měsícem. „Teoretické je možné, že některá naše samice je nyní březí. Přáli bychom si to,“ dodal Horský.

Zahrada už v pondělí otevřela areál Karibuni, kde se událost stala. Jack je nyní oddělený od samic a slůněte. Má rovněž samostatný výběh, takže návštěvníci zoo jej nadále uvidí. Stejně tak je od pondělí otevřená celá část Karibuni, slonice běžně přijímají potravu, pijí a pohybují se po celém dvouhektarovém výběhu.

Co s Jackem bude dál, záleží i na vyjádření mezinárodní odborné komise pro chov slonů v evropském chovném programu. Jasno bude v řádech měsíců.

„Budeme řešit jeho další osud a hledat pro něj umístění. U nás pravděpodobně další uplatnění mít nebude. Ale chov slonů bude pokračovat,“ ujistil Horský.

