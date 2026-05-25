Naprosto nečekané, řekli o smrtelném útoku slona na plachou samici zoologové

Autor: fuk, iDNES.cz
  14:22aktualizováno  14:22
Sledovat Metro na Googlu
Zoologové a chovatelé zlínské zoologické zahrady vyhodnotili kamerové záznamy z oblasti Karibuni. Slon Jack podle nich napadl samici Ulu zcela nečekaně, předtím mezi nimi k žádnému konfliktu nedošlo. Slonice poté uhynula. Tragický incident se odehrál minulý pátek a o víkendu byla tato oblast pro návštěvníky uzavřená. Od pondělí už je sloní výběh opět přístupný.
Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Samec slona afrického Jack přicestoval do Zlína z maďarské zoo. (září 2023)
11 fotografií

Podle odborníků se samec v den, kdy se událost stala, ani dny předtím vůči třem samicím nijak konfliktně nechoval.

„Náš tým zoologů a chovatelů prošel dostupné kamerové záznamy, žádné náznaky konfliktního chování u sloního býka neobjevil. K pátečnímu útoku došlo naprosto nečekaně. Pitva prokázala rozsáhlá poranění hrudního koše s následným poraněním vnitřních orgánů. Samice Ulu byla bohužel ihned usmrcena,“ popsala vedoucí marketingu zoo Romana Mikešová.

Navzdory okamžité reakci chovatelského týmu a veterinárních specialistů nebylo možné nejmladší Ulu zachránit. Samce po události od stáda oddělili.

Zlínská zoo truchlí, známou samici slona afrického zabil samec z Maďarska

„Byla to náročná záležitost. Díky dlouhodobému tréninku se samce podařilo bez jakékoliv imobilizace ‚převést‘ do vnitřního ustájení, kde má svůj vlastní prostor. Poté se chovatelé zaměřili na samice a slůně, které na celou situaci reagovaly přesunem do části výběhu s jezírkem,“ doplnila Mikešová.

Samec zůstane mimo stádo

S koordinátorem chovu bude Zoo Zlín celou situaci dále řešit. „Samec zůstane oddělen, bude mít k dispozici vnitřní prostor a samostatný venkovní výběh. Chování slonic a slůněte jsme společně s veterináři vyhodnotili jako odpovídající, že přijímají potravu, pijí a pohybují se po celém dvouhektarovém výběhu,“ upřesnila mluvčí.

Koordinátor je člověk, který sleduje populaci daného zvířete v lidské péči a řídí také přesuny zvířat mezi jednotlivými zoologickými zahradami. Ten také rozhodoval o umístění samce Jacka do zlínské zoo v roce 2023.

Chov zvířat v lidské péči totiž podléhá přísným standardům a pravidelným kontrolám.

„Rozumíme vysokému zájmu veřejnosti i emocím, které tato událost vyvolává, i pro náš tým je to citlivá a smutná událost. Je však důležité vycházet z odborných faktů a nezevšeobecňovat složité sociální chování slonů. Chov slonů se řídí přesně nastaveným managementem, rozhodnutí o spojování či oddělování zvířat vycházejí z dlouhodobého pozorování a odborných doporučení. Takto jsme postupovali při chovu slonic i při příchodu sloního samce a jeho začleňování do stáda,“ zdůraznila Mikešová.

Poslední páření s plachou Ulu

Dvaatřicetiletý samec Jack přicestoval do Zlína před dvěma lety z maďarské zoo Sóstó. Tehdy vážil pět tun a měřil přes tři metry. Byl otcem čtyř mláďat a zlínská zahrada si od něj slibovala splnění chovatelského snu o přirozeném rozmnožování slonů.

S adaptací na nové prostředí neměl problém. Po připojení ke slonicím (Kali, Zola a Ulu) a slůněti s nimi pobýval ve společných prostorách.

„Samec všechny tři samice opakovaně pářil, prozatím poslední páření jsme zaznamenali se samicí Ulu,“ řekla Mikešová.

Ta byla nejmladší a vždycky nejvíc plachá. Před pěti lety se například jako poslední osmělila a prošla koridorem z původního zázemí do nového a mnohem většího výběhu.

Z Jihoafrické republiky do Zlína

Všechny tři samice se narodily v Jihoafrické republice v Krügerově národním parku a do Zlína doputovaly v roce 2003 v odhadovaném věku 4 až 6 let. Tím započala éra chovu slonů afrických ve zlínské zoo. Letos bylo Ulu 30 let, další dvě samice jsou o jeden a o dva roky starší.

S pomocí Cona Mula z Nizozemí, jednoho z nejlepších světových odborníků na chov slonů, připravovali chovatelé slonice na umělou inseminaci.

V červnu 2021 pak samice Kali porodila první mládě slona afrického v České republice.

Zoo Zlín se také podařilo získat nové pozemky a na více než třech hektarech vybudovat v rámci projektu Karibuni jedno z největších a nejmodernějších zařízení pro chov slonů v Evropě.

