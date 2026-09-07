Slovácké divadlo chystá muzikál Amélie i detektivku Schovej se do tmy

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti uvede příští rok muzikál Amélie i detektivku Schovej se do tmy. Mezi pět titulů, které na příští rok chystá, patří také komedie Husákovy děti, drama Přízraky a příběh věnovaný Marii Antoinettě. Předplatné je již v prodeji, meziročně mírně zdražilo. Mottem 82. sezony bude slogan Slovácké divadlo umí věnovat pozornost, sdělil dnes ČTK herec a mluvčí divadla Josef Kubáník.
S chystanými novinkami seznámili divadelníci první zájemce koncem minulého pracovního týdne při průvodu městem. "Záleží nám na tom, aby si každý divák našel, co ho zajímá, ať už se do divadla přichází pobavit a uvolnit, nechat na sebe působit složité a dramatické příběhy, přemýšlet o stavu dnešního světa nebo se nechat jen vytrhnout z každodenní reality a zažít něco, co na ulici nebo doma nezažije," řekla dramaturgyně Jitka Šotkovská.
Jako první novinku uvede divadlo příští rok komedii Tomáše Svobody Husákovy děti. Poté se diváci mohou těšit na psychologické drama Přízraky Gary Owena, milovníky historických příběhů potěší Marie Antoinetta, jejíž autorem je David Adjmi.
Speciálně pro Slovácké divadlo napsal Jan Šotkovský hru Schovej se do tmy. "Unikátní je v tom, že to bude pokračování naší oblíbené komedie Třináctkrát za svědka, která měla velký úspěch třeba v Cenách Marka Ravenhilla nebo když za hlavní roli Zdeněk Trčálek získal cenu na Grand Festivalu smíchu. Osudy hrdiny Adama Fojtíka budeme sledovat po pěti letech, akorát předtím jsme měli romantickou komedii a dnes se posuneme k detektivnímu thrilleru," uvedla Šotkovská.
Vrcholem příštího roku ve Slováckém divadle by měla být česká premiéra muzikálu Amélie, pod kterým jsou autorsky podepsáni Daniel Messé, Nathan Tysen a Craig Lucas. "Jak název napovídá, jedná se o jevištní podobu slavného filmu Amélie z Montmartru. Film letos slaví 25 let, získal cenu na karlovarském festivalu a v Česku byl hodně oblíbený. Práva na muzikál jsme vyjednávali dlouho, a tak jsme pyšní na to, že ho budeme moct u nás divákům nabídnout jako úplně první," doplnila dramaturgyně.
Pozornost, která se objevuje ve sloganu divadla pro příští sezonu, považuje jeho umělecký šéf Lukáš Kopecký za vzácnou komoditu. "Ve světě, který nás neustále rozptyluje, vybízí k rychlosti, přepínání a scrollování, je zastavení téměř odvážným gestem. Divadlo je v tomto smyslu jedinečným místem, v němž se setkávají lidé ochotní na chvíli odložit vše ostatní a společně se soustředit na příběh, obdivovat obraz, pokládat si otázky a prožívat emoce. Sdílet stejný čas, stejný prostor a svou pozornost," uvedl Kopecký.
Slovácké divadlo bylo založeno v roce 1945. Každoročně má několik tisíc předplatitelů. Předplatné si zájemci mohou pořídit na webu, případně přímo v pokladně divadla.