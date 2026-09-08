Jak se z člověka stane manipulátor? Divadlo zahájilo sezonu Nebezpečnými vztahy

Dva bývalí milenci, rafinovaná markýza de Merteuil a notorický svůdce vikomt de Valmont, uzavírají sázku, která postupně přeroste v nelítostnou bitvu.
Markýza touží po pomstě a nabídne Valmontovi hru: svede-li nevinnou Cecilii, snoubenku jejího milence, dostane to, po čem touží. Ale Valmont má jiný cíl: dobýt ctnostnou paní de Tourvel. Dva mistři intrik tak rozehrávají partii, v níž se osudy ostatních stávají pouhými figurkami na šachovnici jejich ješitnosti.
Klasika světové literatury
„Krutost, s níž postavy přistupují k lidským citům, témata manipulace a přetvářky působí stále provokativně a aktuálně,“ řekl režisér Lukáš Kopecký. „Nešli jsme ale cestou démonické dvojice, jak ji ztvárnily mnohé adaptace. Klademe si otázky, jak se z člověka stane manipulátor.“
Podle něj jsou Nebezpečné vztahy klasikou světové literatury a neztratily nic ze své síly ani po staletích.
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Představení v budově polikliniky. Je to psychologická detektivka, říká Boudová
„Ten příběh je nadčasový, je možné zasadit ho do jakékoli doby. I dnes existují jedinci, kteří nejsou příliš schopni prožívat skutečné city. Nebo naopak potřebují cítit velké emoce, zničující vášeň a za každou cenu vítězit,“ popsala Pavlína Hejcmanová, která se spolu s Jakubem Zelinkou představí v hlavních rolích slavných intrikánů.
Doplní je Tereza Novotná, Klára Ondrůšková, Natálie Rašín, Daniel Gajdoš, Petra Staňková, Monika Maláčová a Tomáš Tlučhoř.